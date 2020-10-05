Грядут перемены: начнутся грозы и настоящая осень

Во вторник ночью обильный дождь ожидается на западе и на юго-западе Литвы, в других регионах осадков будет меньше. На юге и на западе ожидаются грозы, во время грозы будет усиливаться ветер до 15–20 м/с. Утром будет 11-16°C.

Во вторник днем погода будет более приятной. Немного успокоится ветер, облака рассеются. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Воздух прогреется до 15–19°C.

В ночь на среду особых осадков не ожидается, будет 7–12°C градусов выше нуля. В среду днем с запада придет новая порция осадков, до вечера во многих районах пройдут небольшие дожди, меньше осадков ожидается разве что в Вильнюсском, Утенском и Паневежском округах. Будет дуть сильный ветер, воздух прогреется до 16–19°C градусов.

В четверг ожидается по-осеннему дождливая погода. Назойливые и сильные дожди прогнозируют на востоке страны. Ветер усилится, похолодает до 13–16°C.

В пятницу осадки прекратятся, но будет холодно – ночью и утром прогнозируют осадки. Днем усилится ветер.

В выходные погода не удивит – местами пройдут небольшие дожди, по ночам прогнозируют туманы. Температура практически не изменится, только солнце будет выглядывать чаще.