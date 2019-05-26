Директор компании Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене сказала, что привлечение жителей к переходу на общественный транспорт, тесно связано с подготовкой к этому процессу.

Будут повышать престиж общественного транспорта

По словам Гусаровене, особенно важно, чтобы люди были довольны поездками на общественном транспорте, а на это влияет возраст автобусов и троллейбусов. Она заметила, что уже сейчас мнение жителей улучшилось, поскольку обновляется автопарк, возможно, подобные перемены и в дальнейшем будут побуждать водителей оставить автомобиль дома и отправляться в путь на общественном транспорте.

Однако в некоторых случаях достичь цели поездки только на общественном транспорте может быть сложно, поэтому Гусаровене рассказала, что в Вильнюсе уже сейчас поощряется мультимодальность. Так, по словам Гусаровене, пытаются создать более гибкий, быстрый и удобный способ перемещения.

"Сочетание транспорта разных видов - широко распространенная во всем мире практика, которой ежедневно пользуются тысячи людей, поддерживающих гармоничную мобильность – Они ходят пешком, ездят на общественном транспорте, автомобиле, велосипеде или используют другие способы перемещения", – заметила Гусаровене.

Сочетают разные способы передвижения

Гусаровене заверила, что в Вильнюсе создадут условия для сочетания разных способов передвижения – инвестируют в пешеходные дорожки, велодорожки, поощряют гармоничную мобильность. Кроме того, представляют другие способы гармоничной мобильности, например, аренда электросамокатов, обновляют общественный транспорт, жителям рассказывают о пользе гармоничной мобильности.

"В плане Вильнюса до 2030 г. сделать так, чтобы каждый день жители пользовались общественным транспортом не меньше 420 000 раз (увеличить число поездок на 36%). Все это позволит добиться того, чтобы в 2030 г. на улицы города выезжало на 24 000 автомобилей меньше", – сказала директор.

Увеличат количество

Директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене заметила, что использование экологического общественного транспорта, развитие инфраструктуры экологического общественного транспорта и других видов транспорта - это одни из важнейших целей транспортной системы до 2030 года.

Несмотря на то, что на данный момент в Вильнюсе уже ездят 250 новых автобусов и 41 новый троллейбус, представители муниципалитета признали, что парк будет пополняться, а первые договоры о покупке уже подписаны.

"Мы планируем, что до 2020 г. в столице появится 135 новых автобусов. Позже купят еще 70 гибридных автобусов и 50 автобусов на сжатом газе. После осуществления этого амбициозного этапа обновления вильнюсского общественного транспорта, в парке не останется автобусов старше 7 лет, а в Вильнюсе будет едва ли не самый новый автопарк, по сравнению с другими столицами ЕС", – сказала директор.

Правда, чтобы поездка на общественном транспорте стала еще удобнее, до 2020 года представители муниципалитета намерены оборудовать 9 км полос, предназначенных только для общественного транспорта. Кроме того, обновят ценовую политику перевозок в общественном транспорте и внедрят дополнительные способы расчета за поездку.

Увеличат выбор

Немало перемен в системе общественного транспорта планирует и Клайпедская мэрия. Заведующий транспортного отдела Римантас Моцкус сказал, что заторы - актуальная проблема, поэтому в Клайпеде начато строительство площадок "Паркуйся и езжай". Он заметил, что это - лишь одно из решений.

"Мы еще обновляем автобусный парк, планируем купить электрические автобусы. Чтобы сохранить систему общественного транспорта на высоком уровне, транспорт должен быть не только удобным и быстрым, но и экологическим. Клайпеда уже сейчас готовится к этим переменам", – сказал Моцкус.

Собеседник также сказал, что до 2030 года планируют запустить в городе трамвай или другой альтернативный вид транспорта, например, электрические автобусы.

Тихие амбиции

Второй по величине город в Литве - Каунас - также планирует внедрить систему гармоничной мобильности. Он намерен расширить возможность использования альтернативных способов передвижения, один из них – общественный транспорт. Однако представители Каунасской мэрии заметили, что план до конца не подготовлен, поэтому комментировать его не стали.

Однако на форуме гармоничной мобильности в апреле представитель Министерства транспорта и коммуникаций Владислав Кондратович заверил, что Каунас много сделал для создания этого плана, поэтому и каунасцы могут рассчитывать на перемены.

В финансовом периоде 2014-2020 гг. в транспортный сектор страны планируют инвестировать 1.47 млн. евро из фондов ЕС. Больше 88 млн. евро пойдут на инвестирование проектов гармоничной мобильности.