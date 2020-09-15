В среду установится зона высокого давления, без осадков. Ночью и утром местами, в основном на востоке ожидается туман. Ночью будет 12-15, на взморье 16–17 градусов тепла. Днем будет малооблачно и по-летнему тепло: на взморье 22–24, в других районах 25–27 градусов тепла.

В четверг приходящий с запада циклон принесет кратковременные дожди, местами с грозами. Усилится ветер, местами до 15-20 м/с, днем местами ветер поднимется до 23 м/с. В этот день значительно похолодает, температура опустится до 13–17 градусов тепла.