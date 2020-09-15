В среду установится зона высокого давления, без осадков. Ночью и утром местами, в основном на востоке ожидается туман. Ночью будет 12-15, на взморье 16–17 градусов тепла. Днем будет малооблачно и по-летнему тепло: на взморье 22–24, в других районах 25–27 градусов тепла.
В четверг приходящий с запада циклон принесет кратковременные дожди, местами с грозами. Усилится ветер, местами до 15-20 м/с, днем местами ветер поднимется до 23 м/с. В этот день значительно похолодает, температура опустится до 13–17 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Науининкай - прежде и сейчас: что изменилось в этом районе Вильнюса (6)
Науининкай – район Вильнюса , о котором рассказывают...
В Литве в силу вступают новые требования: приезжающие обязаны регистрироваться по интернету (9)
Со вторника все приезжающие в Литву обязаны...
За сутки в Литве диагностировали всего 11 случаев коронавируса (11)
По данным Национального центра общественного...
Верига об изоляции по приезде в Латвию: нужно дождаться пятницы, все может быть (11)
После того как Латвия отказалась корректировать...
New York Times: Навальный не намерен оставаться в Германии после восстановления (83)
Алексей Навальный выступил против сотрудничества с...