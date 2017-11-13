В ночь на понедельник местами гололед. Обильные осадки ожидаются на западе страны. Днем в восточных районах выпадет снег, а на западе страны пройдет сильный дождь. В Вильнюсе ночью будет 1 градус тепла, o утром –1. Днем около 3 градусов тепла, дождь будет сменяться снегом. В Каунасе ночью 1–2 градуса тепла, без осадков. Днем будет 4–5 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня возможны прояснения, без дождя. Будет 1–3 градуса тепла. Днем ожидаются смешанные осадки, будет 3–4 градуса тепла. На взморье дождь. Температура около 5–7 градусов тепла.

Во вторник ночью заморозков не будет только на западе страны. На востоке снова пойдет снег. Днем ожидаются прояснения, однако после обеда возможны небольшие осадки. В Вильнюсе ночью возможен гололед, небольшой снег. Температура снизится до –1 градуса. Днем переменная облачность, воздух прогреется до 4 градусов. В Каунасе будет пасмурно, утром облака рассеются, будет около 1 градуса тепла. Днем небольшой дождь, температура составит 5 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня заморозки до –1. Днем ожидаются прояснения, 3 градуса выше нуля. На взморье ночью небольшая облачность и небольшой дождь, температура составит 4 градуса тепла. Днем облачность увеличится, пойдет сильный дождь. Воздух прогреется до 7 градусов.

В среду будет немного теплее. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. В Вильнюсе ночью около нуля. Днем небольшой дождь, 5 градусов. В Каунасе небольшой дождь, время от времени будет выглядывать солнце. Ночью ожидается 2, днем 7 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно, небольшой дождь. Ночью 1, днем 6 градусов тепла. На взморье ночью сильный дождь, будет 7 градусов тепла. Днем возможны прояснения, воздух прогреется до 9 градусов.

В четверг еще будет тепло. В Вильнюсе и Каунасе облачно, небольшой дождь. Температура 4–5 градусов тепла. Днем небо будет ясным, воздух прогреется до 6–7 градусов. В Шяуляй небольшая облачность, ночью 4, днем около 6 градусов тепла. На взморье без осадков, небольшая облачность. Ночью 3, утром 5, днем 6-8 градусов тепла. Ожидается ясная погода.

В ночь на пятницу местами ожидаются заморозки. Днем будет облачно. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно. Ночью температура –2–1 градус. Днем будет всего 3–4 градуса. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, температура –3 градуса. Днем солнце спрячется за облаками, будет около 2–3 градусов тепла. На взморье время от времени небольшой дождь. Ночью будет 3, днем 7 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет немного теплее, ожидаются обильные осадки.