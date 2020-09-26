Группа SBA поддержит белорусов, которые учатся в Литве

"Выделяя стипендии мы хотим облегчить белорусской молодежи возможность учиться в нашей стране и укрепить академические и человеческие связи между обеими странами", – сказал президент SBA Арунас Мартинкявичюс.

По данным ВУ, в этом году почти 220 белорусов выразили желание учиться в старейшем университете Литвы. Они хотят изучать экономику, информационные системы, английский язык, международный бизнес, управление международными проектами и др. дисциплины.

"Решение SBA - прекрасный пример ответственности и неравнодушия бизнеса, мы очень благодарны. Это решение даст возможность учиться большему числу белорусских студентов, для которых такая помощь актуальна", – сказал ректор ВУ Римвидас Петраускас.

Стипендии выделяют как будущим бакалаврам, так и магистрам, сказано в сообщении SBA.

Группа SBA - одна из крупнейших групп в Литве, которая работает в секторе недвижимости, текстильной и мебельной промышленности. В группе работают почти 5000 человек.