"Мы понимаем, что карантин - это карантин, но когда останавливается бизнес, плохо не только бизнесу, плохо всей экономике, людям. Группа наших экспертов считает, что по тем показателям (распространения болезни), можно начать первый этап смягчения карантина, поскольку ситуация под контролем", - сказал советник премьер-министра Литвы Йонас Кайрис.
По его словам, эксперты считают, что сначала можно разрешить работу магазинов, вход в которые ведет с улицы. По мнению экспертов, важно соблюдать несколько условий - впускать в помещение по 1 человеку, на клиентах должны быть средства защиты.
Кайрис сказал, что через 10-14 дней с введения послаблений, снова оценят, как такое решение влияет на уровень заболеваемости.
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