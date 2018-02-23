В этом году на данный момент от гриппа скончались 7 человек, сказала специалист центра Бригита Рашимайте. на обратила внимание на то, что все они не были привиты от гриппа. В больнице находятся 11 беременных женщин.

"В этом году из-за гриппа уже госпитализированы 11 беременных, в прошлом году столько было госпитализировано за весь сезон, поэтому специалисты напоминают о важности прививок от гриппа как способе профилактики. "Важно подчеркнуть, что бесплатно от гриппа прививают людей из групп риска: беременных, людей старше 65 лет, жителей домов социальной опеки и хосписов, а также людей, которые больны хроническими заболеваниями сердца, сосудов, дыхательных путей, почек и болезнями, связанными с иммунным механизмом, онкологическими заболеваниями", – сказала Рашимайте.

Врач-инфектолог Сантаришкской клиники Аудроне Марцинкуте сказала, что важно своевременно начать противовирусное лечение, своевременно обратиться к врачу, соблюдать постельный режим, не простужаться, укреплять иммунитет, увлажнять верхние дыхательные пути, проветривать помещения, использовать одноразовые салфетки, уничтожать их после использования.

Соблюдайте правила гигиены

Риск заболевания гриппом снижают не только прививки, но и гигиена, поэтому важно:

часто мыть руки;

не дотрагиваться немытыми руками до глаз, носа и рта;

Прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;

часто проветривать помещение;

не ходить на работу или в школу, если почувствовали симптомы гриппа.

"Это элементарные правила, но сейчас грипп набрал обороты, люди часто попадают в больницу с осложнениями, – рассказала Марцинкуте. – Мои пациенты страдают от удушья, двустороннего воспаления легких, все это осложнения после гриппа. Им назначено антимикробное и противовирусное лечение".