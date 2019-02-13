Центр инфекционных заболеваний и СПИДа информирует, что в сезон гриппа 2018-2019 гг. в Литве зафиксировано 20 смертей, вызванных осложнениями после этого заболевания.
© DELFI / Andrius Ufartas

Врачи Центра инфекционных заболеваний и СПИДа информируют, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Литве снизился.

На шестой неделе этого года (4-10 февраля 2019 г.) общий показатель заболеваемости был 159,9 случаев на 10 000 жителей. В прошлом году в то же время уровень заболеваемости был выше – 182,7 случаев на 10 000 жителей.

Меньше всего уровень заболевания гриппом фиксируется в Утене, больше всего - в Клайпеде.

На шестой неделе по всей территории Литвы в больницах с осложнениями после гриппа лежали 355 человек, из них 47 - это дети до 2 лет, 165 - дети 2–17 и 143 взрослых. В отделениях интенсивной терапии находятся 20 человек, из них – 11 дети и 9 взрослых. В больнице лежали 5 беременных женщин.

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