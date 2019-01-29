О первой жертве гриппа сообщалось в минувшую среду. 29 января стало известно, что из-за осложнений умерли еще 3 человека.
Всего в этом году грипп унес 4 жизни. Все эти люди - пожилые люди, которые не делали прививок от гриппа.
"Я думаю, следующая неделя будет непростой. Пик держится около двух недель, потом начинается спад, думаю и в феврале будет о чем говорить.
Да, на данный момент зарегистрированы 4 случая смерти от гриппа или воспаления легких. Это опасная для пожилых людей болезнь, пожилые люди находятся в группе риска. (...) Возраст умерших от 50 до 87 лет. Все они были в группах риска, никто из них не был привит", - сказала Размувене.
DELFI напоминает, что с 30 января эпидемию объявляют и в Вильнюсе и в Клайпеде.
По словам врачей, сейчас гриппом болеют около 7000 человек – в два раза больше, чем в тот же период прошлого года. Уровень заболеваемости растет, когда он достигнет пика, а потом пойдет на спад, пока неясно.
На четвертой неделе нового года во всей Литве из-за гриппа госпитализировали 252 человек, из них – 32 дети до 2 лет, 113 детей в возрасте 2–17 лет и 107 взрослых.
В больнице были и шест беременных женщин. 19 человек находятся в реанимации.
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