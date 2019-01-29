29 января представитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Дайва Размувене в передаче "День на DELFI" подтвердила, что грипп унес еще три жизни.

О первой жертве гриппа сообщалось в минувшую среду. 29 января стало известно, что из-за осложнений умерли еще 3 человека.

Всего в этом году грипп унес 4 жизни. Все эти люди - пожилые люди, которые не делали прививок от гриппа.

"Я думаю, следующая неделя будет непростой. Пик держится около двух недель, потом начинается спад, думаю и в феврале будет о чем говорить.

Да, на данный момент зарегистрированы 4 случая смерти от гриппа или воспаления легких. Это опасная для пожилых людей болезнь, пожилые люди находятся в группе риска. (...) Возраст умерших от 50 до 87 лет. Все они были в группах риска, никто из них не был привит", - сказала Размувене.

Статьи по теме:
В Шяуляй от гриппа умерла женщина  (6)

DELFI напоминает, что с 30 января эпидемию объявляют и в Вильнюсе и в Клайпеде.

По словам врачей, сейчас гриппом болеют около 7000 человек – в два раза больше, чем в тот же период прошлого года. Уровень заболеваемости растет, когда он достигнет пика, а потом пойдет на спад, пока неясно.

На четвертой неделе нового года во всей Литве из-за гриппа госпитализировали 252 человек, из них – 32 дети до 2 лет, 113 детей в возрасте 2–17 лет и 107 взрослых.

В больнице были и шест беременных женщин. 19 человек находятся в реанимации.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

"Самый пожилой" уезд Литвы – Утенский, самый "молодой" – Вильнюсский

Самым "старым" с точки зрения среднего возраста...

В Вильнюсе у столба собаки теряют сознание от электрического разряда (2)

На улице Миндауго вильнюсцы не на шутку перепугались,...

Грипп унес в Литве 8 жизней (4)

В этом году в Литве грипп унес восемь человеческих...

Vilniaus šviesų festivalis Vilniaus šviesų festivalis Vilniaus šviesų festivalis

Вильнюсский фестиваль света посетили больше 130 000 человек

Свой 696-ой день рождения Вильнюс отметил обилием огней...

В Бирштонасе строят самую высокую в Литве башню обозрения (1)

В региональном парке петель Немана сейчас ведутся...

TOP новостей

Мачюлис: давно уже жители Литвы не чувствовали себя так хорошо, как сейчас (137)

Несмотря на то, что черные тучи не уходят и остаются над...

Депутат: Россия пытается состряпать дела на расследующих события 13 января 1991 года в Литве (224)

Россия пытается завести дела на расследующих события 13...

Грипп унес в Литве 8 жизней (4)

В этом году в Литве грипп унес восемь человеческих...

Правительство Литвы не одобряет льготный НДС на продукты питания (9)

Правительство Литвы не одобряет предложение группы...

В доме мэра Риги Нила Ушакова и Думе - обыск: "никаких преступлений я не совершал" (29)

Работники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе...