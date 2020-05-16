"Договорились о "группе риска" по возрасту. Этому бизнесу явно часть клиентов не нужна", - заметила Вайшвилайте.

На плакате сказано, что внутрь не впускают людей без масок, а также пожилых людей, тех, кто болен хроническими заболеваниями и кто не соблюдает режим самоизоляции.

Комментаторы заметили, что так прямолинейно толкуют постоянные напоминания Минздрава о людях старшего возраста, которые входят в группу риска, несмотря на то, что подобные объявления - явная дискриминация, можно подать жалобу в Службу разных возможностей.

О том, что из-за таких рекомендаций люди старшего возраста могут чувствовать себя словно "прокаженные" в интервью Delfi говорил политолог Института международных отношений и политических наук Кястутис Гирнюс, подчеркнув, что он рекомендации Минздрава выполнять не намерен.

"Я себя таким не чувствую и как раз считаю, что в некоторых случаях не надо соблюдать жесткие, категорические рекомендации Вериги и другие предложения. Например, говорят, что надо сидеть дома, не ходить в магазины, говорят – не общаться с детьми и внуками и т.д., и все это может длиться очень долго. Я считаю, что это глупости", – сказал политолог.

По его словам, когда видишь нынешнюю ситуацию, понимаешь, что люди старшего возраста представляют большую опасность для других членов общества, но ведь на самом деле это не так. Наоборот – вирус опасен для них самих, поэтому, считает Гирнюс, эти люди сами должны решать, как им быть, и рисковать ли своим здоровьем.

На вопрос, какие из рекомендаций он соблюдает, Гирнюс сказал, что не соблюдает ни одну из рекомендаций для пожилых людей.

"Ни одной. Я надеваю маску, перчатки, пытаюсь без надобности не ходить в магазин, но я ходил в парикмахерскую, на почту. Мы живем в Антакальнисе, там красивая природа, мы с женой на час-полчаса выходим погулять. Мои дети в Америке, поэтому я не могу их навещать. Но если бы они были здесь, то я договорился бы с ними и навестил их. Для пожилых людей одна из радостей жизни - дети и внуки. И я не понимаю, когда Верига говорит, что рекомендует пенсионерам не общаться с детьми и внуками в течение длительного времени. Я думаю, все мы граждане Литвы, все мы равны перед законом, неважно 55 мне лет или 65 или немногим больше", – сказал политолог.

Delfi напоминает, что правительство Литвы подготовило двухлетнюю стратегию управления кризисом, который был вызван коронавирусом COVID-19, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По его словам в стратегии планируется предусмотреть критерии разделения населения на группы риска, требования к этим группам. "Людям группы самого большого риска придется быть особенно осторожными, и мы должны их защитить. Можно найти различные формы – от ношения защитных средств до минимизации контакта", – сказал премьер.

К группе повышенного риска относятся люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Уровень индивидуального риска - риск осложнений конкретного человека в случае заболевания коронавирусом. Социальный риск зависит от контактов человека с людьми из группы высокого риска, а также с инфицированными или возможно инфицированными людьми, многочисленными контактами. Все это вызывает риск заболевания.

Правительство считает, что чем выше уровень риска, тем интенсивнее должны быть средства защиты. Для людей из группы небольшого риска требований меньше. Предполагают, что по мере смягчения карантина и возвращению к активной жизни людей из группы низкого риска, количество случаев заболевания может вырасти, а также могут появиться новые очаги заболевания. Поэтому важно обеспечить исследование возможно заразившихся коронавирусом жителей во всех регионах Литвы. Также важно усиливать эпидемиологический контроль и использовать средства защиты, которые могут облегчить и ускорить процесс контроля.