Гримасы карантина: в течение двух дней Друскининкай стал мертвым городом

Друскининкай замер в ожидании – после объявления карантина опустели гостиницы и СПА-центры, закрыт аквапарк, санатории, канатная дорога. Немногочисленные прохожие, только местные, по еще недавно оживленной улице Вильняус проходят быстро, нигде не останавливаясь.
Закрыты все закусочные, кроме шаурмы, но и рядом с ней клиентов нет. А лучше всего общее настроение отражают проволочные заграждения вокруг карусели.
Практически все кафе закрыты, кофе выпить негде. Работала только французская булочная Boulangerie, но в ней продукция продается только на вынос, все столы и стулья сдвинуты, чтобы у клиентов не было и мысли присесть.
Немного покупателей и в магазинах Maxima и Iki.
"Я понимаю, что бизнес, особенно малый и средний, столкнется с неудобствами и трудностями. Но сейчас надо понимать, что на 1 месте здоровье и безопасность. Сегодня сообщили о работающем цветочном магазине, его оперативно закрыли. Мэрия вместе с полицией сделает все необходимое, чтобы обеспечить соблюдение карантина. Полиция будет контролировать, нарушителей ждут штрафы", – сказал в понедельник мэр города Ричардас Малинаускас.
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