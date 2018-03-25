Снимающий вместе со своей подругой в этом доме квартиру Саулюс уверяет, что, хотя все квартиры имеют хозяев, заняты только две из них. В одной живут они, а в другой - соседка Юля.

Журналисты телеканала TV3 в Кибартай и Вирбалисе убедились в этом.

"Считайте, что я здесь одна живу внизу. На всей лестничной площадке. не знаю. Одни умерли, другие - оставили квартиры. Я живу одна", - рассказала женщина.

По словам Юли, дом опустел не сразу. Одни уехали за рубеж, другие неизвестно куда пропали. Третьи владельцы квартир умерли, а наследников не обнаружилось. Это добавляет сложностей и соседям. Бывает, что замерзают трубы, бежит вода, но тех, кто мог бы впустить рабочих, чтобы ликвидировать аварию, нет.

"Есть налоги, все подсчитано, но никто ничего не платит", - жалуется Юля.

Жительница другого дома в этом городе Дануте подсчитала, что из семи квартир заняты лишь три.

"Один сейчас купил, другой - живет, эта снимает - втроем мы живем. Здесь семь квартир", - перечисляла она.

В ходе репортажа показали и находящийся на окраине Кибартай дом, который стал "призраком" всего лишь за год. Почти половина квартир принадлежит самоуправлению, однако у других официально есть владельцы. Имущество их не заботит, дом пришел в упадок.

"Людям представили два варианта - снести или восстановить", - сказал житель, староста Р.Шунокас.

На вопрос, как владельцы реагируют на такие предложения, он признал, что половину из них найти не удалось, поэтому нет и единого ответа.

Староста пояснил, что оставленных на волю судьбы домов становится все больше. Молодые люди бегут из провинции, поскольку не находят работу.

"В нынешний момент людей умирает больше, поскольку город постарел. Если сокращают штат, скажем, бухгалтеров или квалифицированных работников, то из этого города вообще интеллигенцию "вычищают", остаются лишь те, кого поддерживают социально", - признался Шунокас.

За имущество, оставшееся без присмотра, грозит штраф. Если владелец умер и наследников нет, здание передается государству. Бывает, что от имущества отказывают и сами люди, тогда эти дома остаются бесхозными.

На данный момент в регистре Банка имущества около тысячи зданий без хозяев, однако оставленных на волю судьбы домов и квартир, скорее всего, больше, поскольку часто правовые акты не позволяют признать имущество бесхозным.

Староста находящегося неподалеку от Кибартай Вирбалиса Зитас Ласявичюс сказал телеканалу, что и здесь есть много оставленной недвижимости. В ходе репортажа показали и довольно крупный дом, у которого двое хозяев. Один, как оказалось, год назад умер, другой уехал жить за границу. Дом остался никому не нужным.

В сюжете был показан и другой дом в Вирбалисе, который по смерти владельца стали ничьим. Чиновники находят владельцев-соотечественников по всему миру.

"Ищем. Иногда отзываются и сами, даже предлагают, чтобы мы переняли их собственность, но у нас нет таких возможностей. Чаще всего предлагают имущество, представляющее небольшую ценность, в плохом техническом состояния", - заключает Ласявичюс.