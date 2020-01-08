Компания по производству картона Grigeo Klaipeda в среду информировала природоохрану, что прекратила сброс в Куршский залив неочищенных сточных вод.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Мы получили от предприятия информацию, что предписание уже выполнено. Завтра (в четверг – BNS) мы планируем физически проверить, действительно ли оно выполнено", – сказал BNS замдиректора Департамента охраны окружающей среды (ДООС) Вайдас Грицюс.

Прокуратура во вторник объявила, что начала досудебное расследование в связи со сбросами загрязнений в Куршский залив.

ДООС также начнет внеочередную проверку. Кроме того, специалисты проверят рыбу из Куршского залива.

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"Мы проведем внеплановую проверку и разберемся в ситуации. Приступить планируем сегодня", – сказал BNS замдиректора ДООС Вайдас Грицюс.

Cотрудники ДООС пока не знают, как долго производились сбросы сточных вод.

"Пока у нас ничего нет, мы проведем внеплановую проверку, ознакомимся с материалом прокуратуры и тогда у нас будет больше информации", – сказал В. Грицюс.

По его словам, последний раз проверка на Grigeo Klaipeda проводилась в июле прошлого года.

"Было установлено нарушение в связи с ненадлежащей эксплуатацией иловой площадки, было дано предписание в обязательном порядке нарушение устранить. Они устранили, в ноябре мы проверили, нарушение было устранено", – сказал замдиректора ДООС.

Связаться с руководством Клайпедского управления департамента BNS пока не удалось.

Президент и крупнейший владелец Grigeo Гинтаутас Пангонис говорит, что неочищенные сточные воды могли сливаться в Куршский залив из-за неисправности, а не в результате умышленной деятельности.

"Насколько я знаю, произошла поломка и зато было зафиксировано. Это, насколько мне известно, единовременная неполадка", – сказал новостной службе телеканала LNK Г. Пангонис.

Прокуратура подозревает, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив было смонтировано намеренно.

"Мы не говорим о нарушении правил защиты окружающей среды по неосторожности, но мы говорим об умышленных действиях, которые были направлены на монтаж такого оборудования и дальнейшее загрязнение природы",– сказал заместитель главного прокурора Клайпедской окружной прокуратуры Юозас Сикас.

По его словам, предприятие могло делать это, чтобы сэкономить.

"Сами понимаете, что дешевле сбрасывать неочищенные сточные воды в Куршский залив, чем их очищать", – сказал прокурор.

Клайпедский участковый прокурор Гина Скерсинските сказала, что сбросы в Куршский залив могли производиться очень давно.

После того, как прокуроры объявили о начале досудебного расследования, были остановлены торги акциями Grigeo на бирже

После того, как прокуроры объявили о начале досудебного расследования, были остановлены торги акциями Grigeo на бирже.

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