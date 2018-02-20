В этом году зима в Литву пришла с опозданием. Этим воспользовались азартные грибники, они ездили за грибами в декабре и в январе. Фотографиями своих находок они делились в социальных сетях.
В середине декабря один грибник Фаустас поделился фотографией грибов, напоминающих опята и поинтересовался, действительно ли это зимние опята.
Но больше всего удивила фотография Мантвидаса, который сфотографировал грибы в лесу 7 января.
В конце ноября урожай грибов был еще больше. Клайпедчанка Ирена выложила в сеть фотографию полной миски грибов- лисичек.
В той же группе грибник Гинтарас через несколько дней разместил фотографию почти полного ведра грибов.
Его интересовал вопрос, можно ли есть собранные после заморозков грибы.
Ученые говорят, что сейчас, когда наблюдается потепление климата в Литве - грибы зимой никого уже не удивляют. Кроме того, по словам, миколога Юрги Мотеюнайте, есть такие грибы, которые растут и зимой.
Она заметила, что гриб, который в социальных сетях люди называют зимним опенком, это характерный для зимнего сезона съедобный гриб.
"Эти зимние опята растут в ноябре-декабре", – рассказала Мотеюнайте.
"Если грибы выросли во время оттепели, тогда их можно есть безо всяких опасений, но если погода была переменчивой (то оттепель, то мороз, то снова оттепель) и грибы на вид невзрачные, их есть не стоит", – заметила специалист.
Мотеюнайте заметила, что других зимних грибов в Литве нет, но, по ее словам,после того, как зимы в Литве стали теплее, в лесу зимой растут лисички.
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