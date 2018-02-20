В этом году зима в Литву пришла с опозданием. Этим воспользовались азартные грибники, они ездили за грибами в декабре и в январе. Фотографиями своих находок они делились в социальных сетях.

В середине декабря один грибник Фаустас поделился фотографией грибов, напоминающих опята и поинтересовался, действительно ли это зимние опята.

Grybautojai dalinasi grybų nuotraukomis žiemą © Facebook

Но больше всего удивила фотография Мантвидаса, который сфотографировал грибы в лесу 7 января.

Grybautojai dalinasi grybų nuotraukomis žiemą © Facebook

В конце ноября урожай грибов был еще больше. Клайпедчанка Ирена выложила в сеть фотографию полной миски грибов- лисичек.

В той же группе грибник Гинтарас через несколько дней разместил фотографию почти полного ведра грибов.

Grybautojai dalinasi grybų nuotraukomis žiemą © Facebook

Его интересовал вопрос, можно ли есть собранные после заморозков грибы.

Grybautojai dalinasi grybų nuotraukomis žiemą © Facebook

Ученые говорят, что сейчас, когда наблюдается потепление климата в Литве - грибы зимой никого уже не удивляют. Кроме того, по словам, миколога Юрги Мотеюнайте, есть такие грибы, которые растут и зимой.

Juodkotė ugniabudė © Wikimedia Commons

Она заметила, что гриб, который в социальных сетях люди называют зимним опенком, это характерный для зимнего сезона съедобный гриб.

"Эти зимние опята растут в ноябре-декабре", – рассказала Мотеюнайте.

"Если грибы выросли во время оттепели, тогда их можно есть безо всяких опасений, но если погода была переменчивой (то оттепель, то мороз, то снова оттепель) и грибы на вид невзрачные, их есть не стоит", – заметила специалист.

Мотеюнайте заметила, что других зимних грибов в Литве нет, но, по ее словам,после того, как зимы в Литве стали теплее, в лесу зимой растут лисички.