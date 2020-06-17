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Обычно жители Литвы отправляются в лес по грибы с началом осени, а в этом году, похоже, сезон начался намного раньше – грибники делятся фотографиями уже с начала лета.
Grybai
Grybai
© Skaitytojų nuotr.

В группе грибников в социальной сети Facebook можно найти массу фотографий, которыми делятся грибники.

Например, Янина разместила фотографию полной корзины грибов и написала, что в лесу уже видела много переростков и червивых грибов.

Рута поделилась фотографиями подосиновиков.

В это время грибы находят самые разные: подосиновики, лисички, боровики, подберезовики, трутовик серно-жёлтый, а в парках растут дубовики.

Натуралист Дейвидас Макавичюс заметил, что грибы в начале лета - обычное дело: "Грибы в начале лета нельзя назвать чем-то необычным. Люди в начале лета обычно не собирают грибы, да и грибы растут не там, где обычно". Он прибавил, что грибы собирать можно практически круглый год.

Макавичюс сказал, что сейчас уже не Дзукия королевство грибов, а Жемайтия.

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