В группе грибников в социальной сети Facebook можно найти массу фотографий, которыми делятся грибники.
Например, Янина разместила фотографию полной корзины грибов и написала, что в лесу уже видела много переростков и червивых грибов.
Рута поделилась фотографиями подосиновиков.
В это время грибы находят самые разные: подосиновики, лисички, боровики, подберезовики, трутовик серно-жёлтый, а в парках растут дубовики.
Натуралист Дейвидас Макавичюс заметил, что грибы в начале лета - обычное дело: "Грибы в начале лета нельзя назвать чем-то необычным. Люди в начале лета обычно не собирают грибы, да и грибы растут не там, где обычно". Он прибавил, что грибы собирать можно практически круглый год.
Макавичюс сказал, что сейчас уже не Дзукия королевство грибов, а Жемайтия.
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