DELFI напоминает, что предварительный договор о покупке земли в рамках проекта Bajorų parkas президент заключила в августе 2016 г.

Тогда она заплатила за землю аванс в размере 10 500 евро. 28 декабря 2017 г. декларация была обновлена, в ней появилась информация о том, что за участок заплачено еще 65 000 евро.

Объект сделки описан так: "Окончательная плата за участок для строительства дома с лесом". Итак, всего президент заплатила за землю 75 500 евро. Размер участка в декларации не указан.

Старший советник президента Дайва Ульбинайте прислала следующий комментарий:

"Решение президента не меняется – после окончания срока полномочий она покинет резиденцию в Турнишкес. Президент купила участок в проекте Bajorų parkas – сделка декларирована в установленном законом порядке".

Никаких подробностей о проекте дома и начале строительства советник не представила.

Глава страны купила землю у компании Apyvarta. Представитель компании Ричардас Каспаравичюс сказал DELFI, что в населенном пункте, где землю купила президент, не проданы еще 50% участков.

На вопрос, когда проект будет завершен, он ответил:

"Знаете, это хороший вопрос. Хотелось бы как всегда – как можно скорее. А сказать - сложно. Всегда стараемся как можно скорее. Бизнес есть бизнес.

Мы в интернете разместили подробную информацию о том, что сделано.В принципе, знаете ли, территория немаленькая, поэтому проект требует немало времени. Электричество, газ, все есть, за исключением канализации. У нас в вопросе канализации предусмотрена местная сеть".

Он рассказал, что многие дома на приобретенных участках уже начали строить, однако об участке президента сказал так:

"Там фактически повсюду вокруг начато строительство. А у президента? Нет, наверное, нет. Думаю, что нет".

На сайте Bajorų parkas сказано, что в населенном пункте, который находится рядом с лесом, можно купить участок 12,41-35,48 соток, по цене от 2600 до 6600 евро за сотку.