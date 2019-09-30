Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте 2 октября посетит ежегодный форум безопасности в Варшаве, на котором ей вручат награду Рыцаря свободы.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Эта почетная награда будет вручена Грибаускайте за ее усилия в борьбе за безопасность и оборону Литвы, стран Балтии и Польши.

А также за твердую позицию по отношению к инвазии России в Украину.

Польский "Фонд Казимира Пулаского" с 2006 года вручает эту награду международным деятелям, представляющим такие ценности, как свобода, справедливость и демократия, ради которых в боях против влияния на Речь Постполитую со стороны России сражался легендарный генерал. Лауреаты этой награды получают копию меча генерала Казимира Пулаского.

Эту награду уже получили бывший премьер-министр Дании и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, бывшая президент Ирландии и Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и др. известные политики Европы.

10 лет назад эту награду получил экс-президент литвы Валдас Адамкус и экс-президент Польши Александр Квасьневский.

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