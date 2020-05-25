"Пока правительство ведет себя относительно ответственно – за исключением некоторых нюансов – и я поддерживаю эти ответственные действия. Ну, и конечно, не поддаваться политическому популизму всегда трудно, особенно перед выборами, но та часть профессионалов, которые есть в правительстве, я надеюсь, понимает масштаб ответственности", – сказала Грибаускайте, выступая на ежегодном мероприятии "В этой стране нет места для "тени".
Она предупредила, что экономическая пандемия только начинается.
"Экономическая пандемия, которая только начинается, проявится во всей своей красе и силе, скорее всего, в конце года и в начале следующего (...) Тут, вероятно, нужна смышленость, смелость, и способность отбить некоторые предложения, которые сейчас появляются как грибы после дождя, которые отличаются нецелесообразностью и я бы даже сказал, безответственностью", – сказала экс-президент.
"Вероятно, потрясение будет не меньшим, чем мы видели в 2008-2009 гг, только, конечно, оно будет иным", – заметила Грибаускайте.
По ее словам, в контексте уменьшения "тени" надо говорить не только о бизнесе или его готовности работать прозрачно. Нужно вовлечение общества и власти.
"Поскольку соблазн "тени" возникает явный, особенно когда появляется возможность или причина брать в долг, раздавать, а тут идут выборы. Поэтому это будет ответственность не только бизнеса, но и правительства, каждого человека и власти", – сказала экс-президент.
Она поблагодарила бизнес за идеи и помощь во время карантина.
"Желаю всем ответственно оценивать свои действия, а бизнес – поблагодарить за то, что начало пандемии показало, что бизнес даже в такое тяжелое время может оставаться ответственным, может жертвовать (...)", – сказала Грибаускайте.
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