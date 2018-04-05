По словам президента, этот фильм, рассказывающий историю о сосланной в Сибирь девочке-подростке, поможет миру понять историю и настоящее Литвы и других стран Балтии.

"Этот фильм, который покажут на Западе, будет рассказывать правду о нашей судьбе, о том, как нас уничтожали и как мы сумели выжить, о том, почему мы сейчас хотим защищаться, почему для нас так важна свобода и почему мы ее обязательно защитим", - сказала Д. Грибаускайте после просмотра фильма.

"На Западе он должен оказать огромное влияние на понимание того, почему Балтийские страны, почему Литва до сих пор так ценит свою свободу и готовится ее защищать", - сказала она.

Кинолента, показ которой в кинотеатрах начнется в октябре этого года, создана по книге проживающей сейчас в США писательницы литовского происхождения Руты Шяпятис "Среди серых облаков". Книга и фильм рассказывают о сосланной в Сибирь девочке-подростке, которая в лагере за полярным кругом борется за выживание и человечность.

На презентации фильма глава государства встретилась с автором книги и исполнительным продюсером фильма Р. Шяпятис, режиссером фильма, проживающим в США литовцем Марюсом Маркявичюсом. На презентации киноленты также присутствовал глава группы по связям со странами Балтии в Палате представителей США Джон Шимкус, члены дипломатического корпуса.

Книга "Среди серых облаков" переведена на 27 языков мира, в США она стала бестселлером и включена в школьный список литературы этой страны.