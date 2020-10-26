Грибаускайте: эти выборы - лучшее, что могло произойти в Литве в такое время

"Мы голосовали за будущее, без раздоров, лжи, мести, политика запретов остается в прошлом", – написала Грибаускайте в фейсбуке.

"Три партии к победе привели женщины. В тяжелые времена женщины не боятся брать на себя ответственность, сказала экс-президент.

Грибаускайте сказала, что надеется на новую политическую культуру, сотрудничество и внимание к другому мнению.

"И конечно, больше приличия. Меньше популистских обещаний и больше полезных дел. Пришла политика нового поколения, желаю ей беречь Литву и создавать новые возможности для каждого жителя Литвы", - писала в социальной сети Грибаускайте.