aA
"Эти выборы – это лучшее, что могло случиться в Литве в такое сложное время", – сказала экс-президент Даля Грибаускайте.
Грибаускайте: эти выборы - лучшее, что могло произойти в Литве в такое время
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мы голосовали за будущее, без раздоров, лжи, мести, политика запретов остается в прошлом", – написала Грибаускайте в фейсбуке.

"Три партии к победе привели женщины. В тяжелые времена женщины не боятся брать на себя ответственность, сказала экс-президент.

Грибаускайте сказала, что надеется на новую политическую культуру, сотрудничество и внимание к другому мнению.

"И конечно, больше приличия. Меньше популистских обещаний и больше полезных дел. Пришла политика нового поколения, желаю ей беречь Литву и создавать новые возможности для каждого жителя Литвы", - писала в социальной сети Грибаускайте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Президент Литвы рад активности избирателей, надеется на "объединяющую политкультуру" (5)

Президент Литвы Гитанас Науседа рад активности...

Ландсбергис: в случае победы на выборах консерваторы проверят данные о COVID (5)

В случае поддержки избирателей одной из первых задач...

Карбаускис признал поражение на парламентских выборах (18)

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас...

В Литве проходят выборы, фиксируют нарушения (17)

В Литве с 7 ч. началось голосование во втором туре...

TOP новостей

В Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде вводится карантин, появятся новые ограничения

Правительство Литвы в понедельник объявило о введении...

Встреча консерваторов с президентом: озвучили принципы переговоров о коалиции, Науседа пожелал Шимоните успехов на посту премьера (30)

Консерваторы идут на переговоры о коалиции безо всяких...

В Литве еще один антирекорд – 766 заболевших коронавирусом, скончались два человека (31)

За минувшие сутки в Литве был подтвержден еще один...

Экс-президент Литвы: "крестьян" накрыла вторая волна коронавируса (16)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...

В красной зоне 21 муниципалитет, министр рассказал, что меняется (17)

Все больше муниципалитетов попадает в красную зону...

|Maža didelių žinių kaina