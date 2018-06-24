23 июня 31-летняя Бируте Навицкайте, родившая Гражулису пятого ребенка, сказала DELFI, что ощущает большую поддержку, а самые страшные слова она уже услышала от отца девочки, поэтому разразившийся скандал ей не страшен. Она также высказала свое мнение о его отцовстве. Она не верит, что политик извинится перед ней, но если он захочет участвовать в жизни ребенка, она противиться не будет, и забудет обо всем ради ребенка. Молодая мать сказала, что после этого скандала Гражулис с ней не связывался. Она лишь видела его извинения в публичном пространстве. "Он извинился перед всей Литвой, но не передом мной и не перед дочерью. Просил милости у журналистов. За дочь больно..., я тут не важна", – сожалела женщина.

Самое сложное время для Бируте было время беременности, когда ей пришлось выслушать немало оскорблений и самой делать ремонт в квартире. Ей помогает только женщина, которая иногда присматривает за ребенком. Сама Навицкайте уже работает и ведет хозяйство.

На вопрос, какие у него намерения в отношении ребенка, Гражулис сказал, что он готов позаботиться о девочке, если мать отдаст ее ему.

"Я дал ей 5000 евро, она это не отрицает, ребенку 2,5 месяца, так сколько надо? 10 000? Я предлагал, если она не хочет растить, не берет на себя ответственность, то я возьму, воспитаю ребенка. Я точно найду человека, который присмотрит и вырастит. И сегодня, если она отдает, я возьму, мне от нее ничего не надо.

Я ей это предлагал еще до того, как все получило огласку. Все варианты предлагал. Финансовую помощь и даже, чтобы ей не пришлось идти работать в этом году. Я бы содержал. Но ей не понравилось. Думаю, эта женщина охмуряет сводит мужчину, чтобы привязать к себе, я не знаю, что она может дать ребенку", – сказал политик.

По его словам, это были непродолжительные и случайные отношения, а спустя несколько недель он узнал, что женщина беременна. "Она 10 лет общается с разными мужчинами, и ни разу не беременела, переживала, что не может иметь детей. А через две недели после наших отношений заявила, что ждет ребенка.

С человеком мне надо прожить минимум год-два, три. Как мне сейчас жить с человеком, когда знаешь, что тебя сознательно подловили. И когда тебя пытаются оклеветать, унизить. Она не показывает все смс-ки. Очень жаль, что так получилось", – сказал он.

Потом Гражулис перезвонил и сказал, что чувствует, что попал в политический капкан.

"Последнее, что хочу сказать, это то, что если женщина действительно 10 лет не могла забеременеть, и свершилось чудо, то она прыгала бы от счастья. Сколько женщин тратят много денег, чтобы забеременеть? Она бы не винила меня. Тем более, что я всегда помогу, рядовой человек ни цента не дал бы.

Вы видели, наверное, много фильмов, детективов о том, как спецслужбы, пользуясь женщинами, пытаются скомпрометировать политиков. Я на такое попал. Признаю ошибку. Что она получила? Мою любовь? Оправдание людей? Я говорил, чтобы не ломала жизнь ни мне, ни себе, ни девочке. Как бы девочке не пришлось уезжать из Литвы, когда такой шум поднимают", - сказал он.

Навицкайте подтвердила, что Гражулис предлагал взять ребенка на воспитание, но от подробного комментария воздержалась. "Он говорил: отдай ребенка. Больше ничего не хочу рассказывать", - сказала она.

Позже она сказала, что хочет, чтобы общение перешло на официальный уровень, "чтобы был решен вопрос отцовства, тогда будет решаться вопрос общения с ребенком. (...) Пока мы об этом не говорили. Я дала ему номер няни, но не знаю, что будет дальше. Мне страшно, я боюсь, чтобы он при встрече не забрал ребенка. Но хочу процитировать его смс: ни ты, ни ребенок меня не волнуете".

Женщина также подчеркнула, что о беременности сообщила ему через два месяца. На тот момент она уже была месяц беременна.

Напомним, что правление "Порядка и справедливости" на год приостановило членство Гражулиса в партии. Гражулис заявил, что в будущем может покинуть партию, если другие ее органы примут неблагоприятное в его отношении решение.

DELFI напоминает, что скандал разразился после того, как жительница Паланги, родившая ребенка от Гражулиса, решила не молчать и рассказала о появлении на свет пятого ребенка политика (на этот раз внебрачного).