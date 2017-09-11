Соответствующий проект постановления он зарегистрировал в секретариате парламента.

По словам Гражулиса, он предлагает это, "реагируя на то, что некоторые главы страны нагнетают страх и сеют панику в обществе в связи с учениями "Запад"; он обращает внимание на то, что в Литве сейчас усилен режим военной готовности; и видит необходимость в солидарности глав страны с Народом".

Гражулис подчеркивает, что во время учений "Запад" важно, чтобы главнокомандующий и другие высшие чины находились в Литве.

Уже сообщалось, что глава страны Даля Грибаускайте во время учений отправляется в США на заседание ООН.

"Только не надо нас пугать и не надо нам самим пугаться, поскольку именно такова цель учений "Запад" – напугать нас, уничтожить нашу волю к самообороне, чтобы мы были парализованы и ничего не могли бы сделать в государстве", – сказала на пресс-конференции в парламенте 8 сентября президент.