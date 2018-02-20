Гамбургский окружной суд в понедельник признал виновным в убийстве одного человека и покушении на убийство еще двух людей 24-летнего Ричардаса Д.

По материалам дела, Ричардас Д. 4 мая прошлого года на угнанном автомобиле-такси Mercedes ехал на скорости более 145 км. в час. Выехав на противоположную полосу движения он врезался в другое такси. В аварии погиб 22-летний бармен, а два пассажира и сам Ричардас Д. были тяжело ранены. Литовец находился за рулем в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения.

Как отмечает welt.de, впервые в Гамбурге ДТП со смертельным исходом было признано убийством.