Литовец, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП) со смертельным исходом в мае прошлого года в Гамбурге (Германия), осужден на пожизненное лишение свободы, сообщил портал германской газеты Die Welt.
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© DELFI / Tomas Vinickas

Гамбургский окружной суд в понедельник признал виновным в убийстве одного человека и покушении на убийство еще двух людей 24-летнего Ричардаса Д.

По материалам дела, Ричардас Д. 4 мая прошлого года на угнанном автомобиле-такси Mercedes ехал на скорости более 145 км. в час. Выехав на противоположную полосу движения он врезался в другое такси. В аварии погиб 22-летний бармен, а два пассажира и сам Ричардас Д. были тяжело ранены. Литовец находился за рулем в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения.

Как отмечает welt.de, впервые в Гамбурге ДТП со смертельным исходом было признано убийством.

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