Перед тем как сесть в самолет в Риге, гражданин Литвы Робертас Баелис выпил четыре банки сидра и полбутылки водки. Пьяный пассажир на борту Ryanair стал приставать к стюардессе и одной из пассажирок, угрожал главному бортпроводнику.
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Суд вынес решение по делу гражданина Литвы, сообщает manchestereveningnews.co.uk.

В суде выяснилось, что нетрезвый мужчина схватил одну пассажирку за грудь и ущипнул стюардессу за попу. Мало того, он напал на старшего бортпроводника, таскал его за галстук и размахивал кулаками перед его носом.

Суд Манчестерского магистрата выяснил, что накануне, перед вылетом из Риги в Манчестер 30-летний мужчина также пил: шампанское, виски, сидр. По этой причине он не помнит, что было в самолете.

Это не первый раз, когда работающий на стройке Баелис попадает в заваруху. Год назад этот отец двоих детей также попадал в поле зрения полиции из-за похожего поведения на борту самолета.

Старший бортпроводник рассказал: "Этот мужчина гораздо крупнее меня. Да, в моей работе бывают разные ситуации, но я не думаю, что мы должны это терпеть. Я просто выполнял мою работу".

Стюардесса заявила в суде, что поведение Баелиса ее унизило, она почувствовала себя в опасности.

Как только самолет совершил посадку в Манчестере, Баелиса задержали. Мужчина, который получает около 2000 фунтов стерлингов в месяц, живет в доме своего начальника.

Адвокат Баелиса сказал в суде, что его подзащитный был настолько пьян, что ничего не помнит. Он помнит, как вошел в самолет, а потом проснулся в полиции.

Адвокат считает, что виной всему алкоголь: "Если бы он столько не пил, то точно не совершил бы ничего подобного", Он прибавил, что его клиент очень сожалеет о содеянном. Суд постановил, что тот факт, что преступление было совершено "в ограниченном пространстве" - это "отягчающее вину обстоятельство".

Суд приговорил гражданина Литвы в 8 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

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