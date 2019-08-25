Гражданин Литвы делает то, о чём большинство мечтает, но не осмеливается: "Моя цель – достичь абсолютного дна"

"Это не было легким решением, с этим псевдонимом связано много личного, однако это лишь название, а я – не название. Я действительно существую", – сказал Эдгарас.

Однако слабое недопонимание не ослабило готовности завоевать с Сабриной мир. Сейчас Эдгарас Баерчюс летит на мотоцикле и делает то, о чём большинство мечтает, но не осмеливается осуществить.

"Моя цель – достичь абсолютного дна. Я верю, что по сути ты сейчас свободен, если тебе нечего терять. В таком случае ты можешь сделать большой скачок вперед. Побывав на обеих сторонах, я должен был узнать, как сохранить равновесие", – выразил уверенность молодой человек, в данное время на побережье далёкого острова Ибица, на огромном утёсе, любующийся прозрачным Средиземным морем и, как сам утверждает, иногда поглядывающий на обнаженную грудь проплывающих рядом девушек.

Поиски себя

Э. Баерчюса путешествия всегда привлекали, однако он вырос в небогатой семье и до совершеннолетия не покидал Литву. Выезду за границу мешало и незнание иностранного языка. Первый перелом наступил вскоре после окончания бакалавриата по электроинженерии Каунасской технической коллегии. Эдгарас сказал, что понял, что не может укрыться в ящике и обязательно должен из него выбраться. Так он начал самостоятельно изучать языки и через несколько месяцев получил первое предложение работать в Германии электриком.

© Asmeninio albumo nuotr.

"Проведя в Германии около 4 месяцев, я почувствовал себя как как как раб националистической империи. условия работы действительно не были самыми лучшими. В конце концов я начал бунтовать. Должно быть, поэтому меня и уволили. Я вернулся на Родину. Ни немецкий язык, ни сама Германия больше меня не интересовали", – вспоминает Э. Баерчюс. Уже тогда он почувствовал себя другим – немного больше испытавшим и находящимся под впечатлением, что за рубежом жизнь очень похожа на жизнь в Литве.

"Огромных культурных различий я не заметил. Нашёл прекрасно оплачиваемую работу инженером в Литве", – рассказал Э. Баерчюс. Показалось, что на Родине он нашёл своё место. Работа, дом, а после этого – отпуск на экзотическом юге или в Европе. "Не очень многим я отличался от обычного литовского туриста", – признался он.

"И снова не то, чего хочу, однако всё ещё я не понял, каких путешествий мне надо на самом деле. И ограниченное время отпуска было слишком мало для познания. Работа в типичной среде рабочих среднего класса начала нервировать, я почувствовал, что начал обрастать мхом".

В это время Э. Баерчюс начал размышлять об изменениях, которые могли бы возникнуть в его новой жизни.

"Я слышал о работе, в которой приходится много путешествовать, и это звучало очень романтично. Повезло или нет, но мне удалось найти именно такую работу инженера автоматики, специфика которой – выполнение определенных заданий за рубежом. Чувствую себя более чем счастливым", – рассказывает Эдгарас.

Он шутит, что если сложить все полеты в течение трёх лет, он бы уже три раза облетел вокруг Земли.

Лишь он и Сабрина

Эдгарас еще в детстве просто знал, что у него когда-нибудь будет мотоцикл. Адреналин и скорость так привлекали, что не оставалось ничего другого, кроме как приобрести чоппер. Покупку он сразу же окрестил Сабриной. Говорит, что такое имя возникло от настоящего названия модели Honda Shadow Sabre.

"Изменения чаще всего начинаются с маленьких деталей, потом всё делается легче и быстрее. Есть чоппер, немного денег, значит, нужно попутешествовать", – улыбается Эдгарас.

Он предложил хорошему другу путешествовать вместе. "Я подумал, что мы были бы как Че Гевара с другом в фильме "Дневники мотоциклиста", – шутит Э. Баерчюс. Всё же друг лишь посмеялся. Такие планы ему показались слишком не рациональными.

"Нц, всё же он – моя противоположность. Образцовый, систематичный, последовательный и разумный, но не принимающий рискованных решений. Мечтатель, но не реализатор мечтаний, как и большинство". А Эдгарас, не желавший оставаться лишь мечтателем, сел на Сабрину и один двинулся в направлении Балкан.

Преодолевший страх

Это путешествие продолжалось месяц – без малого 10000 км в неизвестном направлении. Э. Баерчюс не скрывает, что перед путешествием ощущал различные страхи, но они оказались обманчивыми.

"Я боялся, что могу умереть, что меня могут ограбить, что могу быть одиноким, боялся и того, что придётся провести месяц без женщины. Что могу заглохнуть посреди пустыни и умереть", – улыбается Эдгарас.

Поскольку в баке мотоцикла помещается немного топлива, а старый чоппер жрёт его как старый "Москвич", в путь он двинулся с тремя двухлитровыми бутылками горючего в сумке. Удалившись на несколько сотен километров от дома, он начал просто наслаждаться неограниченной свободой.

© Asmeninio albumo nuotr.

"Я осознал факт, что сейчас я независим, а тот ветер, запах природы, заходящее и восходящее солнце, звук двигателя мотоцикла как ритмичная музыка создают идеальную гармонию", – утверждает собеседник. Эдгарас вспоминает, что в то время он наслаждался даже вещами, взятыми в путешествие. Хотя их было всего несколько, каждая обладала смыслом. "Я начал знакомиться с понятием минимализма", – сказал Э. Баерчюс.

В путешествии он понял, что лишь литовцам кажется, что за рубежом всё очень сложно. Например, пугает даже то, как починить мотоцикл в путешествии.

"Сколько ни было мелких повреждений мотоцикла в путешествиях, мне лишь нужно было вытащить телефон или спросить местных, где ближайший сервис". За три года путешествий его ни разу не ограбили, хотя он провел немало времени в Румынии, Болгарии, в Испании, Сербии – по словам путешественника, репутация этих стран ухудшилась из-за воровства.

Э. Баерчюс уверен, что чем меньше у тебя ценных вещей, тем меньше беспокойства. Еще одну беспокоящую проблему насчёт недостатка женщин бродяге со свободной душой также достаточно успешно удалось решить. Он признается, что у него было много способов насладиться теплом не одной жительницы Балкан. Э. Баерчюс, имеющий в наличии лишь мотоцикл и небольшой пакет, заявил, что сменил свой статус с туриста на путешественника.

"После этого путешествия я понял, что поездки в одиночестве – это то, что мне нужно. Это – большая мешанина испытаний, познания и умения принимать всё так, как есть. Всё прекрасно удавалось. Я сказал бы, что проживаю лучшие дни своей жизни. Однако проблема эго всё ещё осталась", – сказал Эдгарас.

Судьбоносное происшествие

Э. Баерчюс понял, что путешествия соло помогут ему открыться миру. "А это не так и легко, поверьте, – утверждает молодой человек. – Открытие себя может быть понятно не всем. Это означает, что больше не грузишь себя надеждами, являешься благодарным за всё, даже за то, чего у тебя нет. Принимаешь обстоятельства, окружение, информацию, умеешь сконцентрироваться на мгновение, не уходить в прошлое или будущее. И я не говорю, что уже достиг этого статуса, однако думаю, что нахожусь на правильном пути".

Путешествуя на мотоцикле, Эдгарас утверждает, что у него появилось ясное видение, чем он займется в жизни. Всё, по его словам, он разложил по полочкам лишь тогда, когда его сбил автомобиль в Румынии.

"Моё сознание включилось, чувства обострились. Металл был очищен от ржавчины. Я почувствовал себя живым", – о случае, который существенно изменил понимание, рассказывает бродяга.

Когда не боишься ничего потерять

В данное время Э. Баерчюс едет на мотоцикле по Испании и собирается объехать её всю, вместе с Португалией. "Дальнейшие планы – весь мир. Латинская и Северная Америки. Потом – ближний Восток. В конце концов Африка. Надеюсь, мне хватит энергии для этого", – планирует путешественник. Сейчас он даже не считает километров. Больше его беспокоит, сколько же ещё выдержит его старый чоппер.

"Я проехал на мотоцикле за три года более 25000 км, три раза я обогнул земной шар и ещё немного проехал на автомобиле. В Северную Америку я хочу плыть, как плыл "Титаник". Самым длинным маршрутом, каким только возможно. А Латинскую Америку проехать на велосипеде", – делится видением Эдгарас.

© Asmeninio albumo nuotr.

Целью этого путешествия, по его словам, будут не скалы и не девушки, не море, хотя его очень любит, даже не само путешествие. "Хочу достичь состояния спокойствия, чтобы не заморачивать себе голову мелочами. И я не скажу, что должен быть как батон в пластиковом пакете, а горящий дом не должен меня раздражать. Я действительно не об этом. Лишь человек, не боящийся потерять всё, может всего достичь. Люди перегружены бессмысленными вещами и тем, что их отдаляет от самих себя. От этого путешествия я не жду ничего, но принимаю всё. Я учусь ловить момент, остающийся на всю жизнь", – пояснил Эдгарас.

По его словам, жизнь предназначена для познания, и времени лучше зря не терять. "Каждое мгновение может быть последним, а некоторые люди так и умирают, не начав жить. Я не собираюсь изменить мир. В начале я должен открыться сам, и, если останется энергия, может быть, стану буддой", – шутит Э. Баерчюс.

Испытания в пути

Несмотря на то, что днём и ночью приходится ехать на тяжелом мотоцикле в жару, дождь или снег, Э. Баерчюс утверждает, что не сожалеет не об одном мгновении, проведённым в пути. Его не отпугивает от этих блужданий даже и то, что нередко в пути случаются, как сам называет, "микроинсульты".

"Во время поездок по извилистым горным дорогам температура пути достигает температуры варки яиц. Когда асфальт такой горячий, а нужно срочно остановиться, ты можешь почувствовать себя как на ледяном катке. Бывает и так, что будто бы находишь лучший маршрут, но внезапно оказываешься на бездорожье с кратерами и скользишь по подножию горы вниз. Чувство не из приятных", – улыбается мотоциклист.

© Asmeninio albumo nuotr.

В такие мгновения перед глазами проходит вся жизнь. Молодой человек не скрывает, что нередко, когда мотоцикл на какой-нибудь лесной дороге падает на бок, или попадается зазевавшийся автомобилист, выскакивающий с боковой дороги, приходится остановиться, очистить грязь, и, позабыв о ноющих боках, вновь залезать на мотоцикл.

"Более или менее это мои будни. А поскольку людям никогда ничего не бывает достаточно, я не особенный. Ещё занимаюсь подъёмом по скалам. Не совсем так, как альпинисты. Просто люблю куда-нибудь забраться, достичь самой страшной вершины, остановиться за полшага до бездны. Тогда тело покрывается холодным потом, сердце начинает сильно биться", – рассказывает молодой человек.

Бродяга – провокатор

Эдгарасу нравится немного провоцировать людей. Вжившись в роль отщепенца, он испробовал и ещё одну подходящую для его образа жизни практику. "Гуляя по острову Ибица, просто на улице, на земле, я увидел кусочки пиццы. Я уже собирался уйти, однако остановился и подумал, что это весьма привлекательная возможность ещё немного приблизиться ко дну и разрушить моральные убеждения общества", – улыбается Э. Баерчюс.

Молодой человек шутит, что в тот раз он был еще скромен и взял самый большой кусочек пиццы, хотя их было и больше. "Я осмотрел его и обнюхал, нет ли каких дополнительных ингредиентов, а когда кусок пиццы прошёл технический осмотр, съел его. Сэкономил 3 евро", – рассказал путешественник.

Кстати, по словам Э. Баерчюса, это не означает, что он не наслаждается и блюдами из шикарных ресторанов. Денег для этого ему хватает – он сэкономил перед уходом с работы. "Я действительно не собираюсь всё потратить в путешествии. Я не живу как принцесса, мне важно концентрироваться на вещах. Иногда я ем более дешевые продукты, вместо того чтобы питаться в ресторане", – о буднях в путешествит рассказывает Э. Баерчюс. Он шутит, что куда более прожорливым является его мотоцикл.

"Если бы не любовь к Сабрине, я бы попробовал путешествовать без денег. сейчас они нужны на топливо. Абсолютного дна я не достигну, по крайней мере не в этот раз. Но другие путешествия в будущем обещают быть еще более радикальными", – рассказал Эдгарас.

Запомнившиеся знакомства

В путешествиях Э. Баерчюс встречает разнообразных людей – как путешественников, так и местных. Реакции на громко рычащий чоппер, по его словам, бывают различными, но чаще всего положительными.

"Одни пытаются подражать мне, сидящему за рулём, другие спрашивают, откуда я. Часто я удивляю людей, когда говорю, что приехал на мотоцикле в их страну из Литвы. Нередко приходится проводить урок истории, что мы – не Россия, и у нас с ней ничего общего. Лишь то, что мы были частью её территории в результате захватнической политики", – сказал Эдгарас.

Однако люди, которых Э. Баерчюс в путешествиях на самом деле и ищет, открытые и сознательные. "Это бывают обычно одинокие путешественники, редкие, как алмазы. И ещё я встретил несколько семей, которые очень тепло приняли меня, оставили тёплые воспоминания. А я им оставил небольшой луч вдохновения".

© Asmeninio albumo nuotr.

Эдгарас поделился воспоминаниями, когда в поисках места для установки палатки у озера в Румынии он попал в семейство Аку и Матики. Их дом в тот раз показался ему кемпингом, поэтому он спросил, не мог ли бы он обосноваться поблизости.

"Это было большое поле у озера с летним домом и находящимся невдалеке кемпером. Эти люди предложили мне остановиться у них, лишь потому, что чем-то я им понравился, а я всего лишь хотел спросить, кемпинг ли здесь. Вышел очень приятный вечер культурного обмена. Я вот думаю, ведут ли себя люди так и в нашей стране?"– размышляет Эдгарас.

Путешественник заявляет, что ни в этот, ни в прошлый раз не было недостатка во впечатлениях. О некоторых из них, шутит, иногда хотелось бы умолчать. "Я бывший ухажёр, поэтому некоторые сильные воспоминания из прошлых путешествий о богемных романах с девушками как из мексиканских сериалов", – признался Эдгарас.

Всё же сейчас он учится быть минималистом и ценить то, что имеет. Большой выбор, по его словам, разгоняет. Всего несколько недель тому назад бродяга-мотоциклист хорошо провел время в Тарагоне, в Каталонии. Было раннее утро, и Эдгар спокойно беседовал с молодыми людьми около бара.

"Я был мирным как голубь, однако заметил одного парня, поглядывающего на меня. Я подумал, что мой внешний вид действительно вызывающ – белые волосы, руки в татуировках, рубашка без рукавов, красный платок. Настоящее дитя хиппи и рокера", – шутит он. Хотя, как утверждает Эдгарас, в тот раз он был спокойным как индийская корова, посмотревший на бродягу молодой человек сбросил рубашку и агрессивно побежал к нему. Только он не учёл, что этот хиппи – бывший борец.

"Мне хватило нанести внезапный удар левой рукой, и больше он драться не хотел", – вспоминает неприятный инцидент Э. Баерчюс.

Другая запомнившаяся встреча была более приятной, зато курьезной. Приятно проводя время в клубе на Майорке с группой путешественников, Эдгарас у бара заметил достаточно симпатичную высокую девушку из Бразилии.

"Знаете, южанки действительно привлекательные. Она меня зацепила. Девушка была очень приятной, с низким тембром голоса – южанки часто бывают хриплыми", – рассказывает молодой человек. Во время беседы Эдгарас несмело спросил имя у незнакомки. Девушка, представившаяся как Фердинанда, протянула руку для знакомства.

"Мы пожали руки, а её ладонь показалось совсем не девичьей", – рассказал Эдгар, сразу же поинтересовавшись у приятной незнакомки, не является ли она мужчиной, переодевшимся женщиной.

"Фердинанда ответила: да. Стараясь оставаться вежливым с собеседницей, я ответил, что мне нравятся только девушки, хотя она и настоящая красавица", – несколько неудобное мгновение вспоминает бродяга. Но Фердинанда не собиралась опускать руки и предложила обменяться контактами. Почему бы и нет, подумал Эдгарас, ведь мир ни одного цвета. И сейчас он получает приятные сообщения.

Через познание в будущее

Хотя сознательно избранный образ жизни бродяги немного утомляет, Э. Баерчюс не собирается сожалеть. По его словам, усталость – это только сильная иллюзия. Не скучает ли по дому этот бродяга свободной души?

"Мой дом везде. А некоторых вещей я лишаю себя специально. Чтобы соскучиться по ним и, когда вновь вернусь, больше ценить. Во Вселенной есть закономерность. Кто-то называет это ответным действием, кто-то негативной и позитивной энергией, третьи – злом или добром. Я хотел бы побывать на обеих сторонах. Хотя бы познать их", – сказал Эдгарас.

© Asmeninio albumo nuotr.

Он убеждён, что однажды, испытав и понял эту закономерность, он обретет спокойствие. А тогда обоснуется на острове, в своём будущем доме с террасой и видом на прозрачное как кристалл море. "У меня не будет много, но столько, сколько нужно. У меня будет полноценность, понимание людей и жизни. Так я вижу будущее", – признался путешественник.