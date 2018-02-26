"Нас, немцев, воспитывают так, что мы всегда считаем себя виноватыми. Если что, можете писать мне письма, по сути, я – главный виновник. Надо было мне сначала не идти на курсы вождения, а выучить литовский, после этого покопаться в интернете и бежать подальше от этой школы вождения", – сейчас шутит немец.
Водительские права ему все же удалось получить, но ценой исключительного опыта. Книгу он написал по-немецки, по-литовски она называлась бы "Литовские водительские права". Свою книгу он представил на Вильнюсской книжной ярмарке.
"Хочу поделиться фрагментом. Эта часть называлась "Очень плохо". В современной культуре обучения водителей в Литве своеобразной высоты я достиг на курсах оказания первой помощи. Этот предмет преподавал спортивного вида кадет-санитар. Он ко всем обращался на ты и заставлял реанимировать. Курсы длились два выходных, я многому научился", – рассказал автор.
Ему показалось странным, что в Литве не признали имевшийся у него документ о том, что он уже прошел курс оказания первой помощи. В Литве курс он выслушал на литовском языке, которого не знал, ответы на тест списал у сидевшей рядом девушки, заплатил за курс 15 евро.
Немало вопросов у него вызвал и порядок получения справки о здоровье. "Мужчина посмотрел мне в глаза и спросил: "Вы когда-нибудь серьезно болели?, "А на аллергию вы не жалуетесь". Нескольких уверенных "нет" хватило для того, чтобы справка была выдана. Ее стоимость - 20 евро", – рассказал автор книги.
Акерманн рассказал о о другом эпизоде – о своем первом уроке вождения. По его словам инструктор в этой школе был лишь один, да и у того было другое место работы - он был полицейским, поэтому первой проблемой было согласование времени. Потом проблемы лишь усугубились.
"Арнольдас постоянно морщился, он заметил, что я все еще путаю литовские слова налево и направо. Мне очень сложно. Плохое начало. Однако сначала мы едем на специальную площадку. Там я понимаю, что полоса препятствий нужна для духовных пыток учеников.
Арнольдас постоянно кричит на меня: "Старик, что ты творишь?. Ну не спи, черепаха, бл...". Его интонация и выбор лексики меня всегда смешат. "С вами я учусь не толь водить машину, но и говорить по-литовски", – говорю ему. К счастью, на иронию он реагирует спокойно. Но крик - это ядро педагогики, это несомненно.
Все его слова, критика косвенные. И для меня, человека, который только учит литовский, с точки зрения педагогики это на руку тем, что Арнольдас на каждом занятии повторяет одно и то же. К примеру, "Постоянно из-под земли растут грибы, к**вы и бл*ди". Он постоянно орет: "Ну, не спи, черепаха!"
Сейчас школа, в которой учился Феликс, уже не работает, а ее руководитель находится в тюрьме. Акерманн сдал экзамен по вождению в Утене, в Мажейкяй и в Алитусе это сделать не получилось.
Акерманн жил в Литве с семьей, его дети посещали здесь детский сад и школу. Из вещей, которые его удивили, он заметил, что литовцы не любят советское время, но школы в Литве по-прежнему советского типа, не только внешне, но и по содержанию.
Кроме того, по его мнению, литовцы с трудом идут на контакт. К примеру, соседи не общаются между собой, люди друг с другом не здороваются.
"Проблема существует, культура преподавания в Литве – все еще советская. И сегодня существует эта несвобода", – сказал он.
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