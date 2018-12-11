Компания Griznes Auto Group сообщает, что может найти, проверить купить и доставить в Украину желаемый автомобиль, может организовать поездку в Литву, зарегистрировать автомобиль на имя компании, даже, если он "списан" страховой компанией, поставить его на учет. Кроме того, раз в месяц организует поездки в Германию.
Во время одного из выездов представители компании осмотрели Volkswagen Touareg 2006 г.в., сняли процедуру осмотра на видео и поделились им в сети. Потенциальный покупатель попросил осмотреть автомобиль, который отличался низкой стоимостью - его цена была всего 5000 евро. В объявлении на русском языке было сказано, что автомобиль без дефектов.
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