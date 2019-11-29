Напомним, экспедиция "По рекам памяти" проходила в августе 2019 года. В ней участвовали волонтёры из России, Италии и Литвы, всего 10 человек. Целью экспедиции была уборка на польско-литовском кладбище в заброшенном поселке Галяшор Кудымкарского района. В 40-е и 50-е годы XX века туда направляли спецпереселенцев. После экспедиции краевое Минприроды обвинило пятерых литовцев в "самовольном занятии и использовании лесных участков", и предъявило штрафы — по 20 тысяч рублей. Эти штрафы литовцы сейчас и оспаривают. Их интересы в суде представляют юристы фонда "Общественный вердикт" Елена Першакова и Эрнест Мезак.

Генюс Балюкевичус — единственный из участников экспедиции, который родился и вырос в Галяшоре. Останки его бабушки, дедушки и брата покоятся на галяшорском кладбище.

"26 ноября 2019 года в столице Коми-Пермяцкого округа, в Кудымкаре будут судить меня как злостного нарушителя российского закона, — написал Генюс в Фейсбуке за неделю до суда. — Маму мою с родителями, братьями и сестрами отправили в таёжный глухой поселок Галяшор. [...] Мои бабушка, дедушка и брат умерли от голода и похоронены в Галяшоре. [...] Мою маму убили 10 июня в 1970 году в посёлке Касимовка. Отца посадили в 1956 году, суд был показательный. Ему дали 10 лет. Больше отца я никогда не видел и не знаю, где он похоронен. Теперь, через 64 года, пришла моя очередь. [...] Будут судить меня за то, что на Галяшорском кладбище, где похоронены мои родные и близкие, я наводил порядок".

"Наш доверитель приехал в Россию не с целью захвата лесного участка. Он приехал, чтобы прибраться на кладбище, — начал своё выступление юрист Эрнест Мезак. — Ни одна норма российского законодательства не запрещает прибираться на кладбище."

Однако представитель Минприроды, начальник управления охраны, защиты и надзора в лесах Михаил Никитин придерживается иного мнения. "Мы не против, если бы это было так, как мы замогилами ухаживаем — очищаем [могилу] от травяной растительности, — Но когда это всё превращается в некое обрастание... с бетонными памятниками, железными и деревянными крестами, железной оградой. Вот каким образом насыщение территории этими объектами помогает увековечивать память репрессированных? На мой взгляд, непонятно. Почтить память умерших можно в более скромных объемах."

"Я думаю, в Литве нашим гражданам не разрешат делать на кладбище всё, что хотят. Как бы их за такое вообще не посадили, — по-видимому, соглашается с ним судья и далее уточняет. — Прежде им нужно было разрешение взять, так ведь?"

Галяшорское кладбище находится в Лесном фонде. Значит, обычным разрешением не обойтись. Нужно вывести кладбище из этой категории земель. Причём решение принимает Правительство РФ. Процедура занимает, по словам представителя Минприроды, в среднем 1-2 года. На вопрос, когда именно кладбище оказалось в Лесном фонде, представитель Минприроды во время судебного заседания ответить не смог.

Гражданам Литвы вменяется рубка трёх деревьев, ремонт забора на кладбище и установка там железных крестов. Об этом заявил на прошлом судебном заседании, когда рассматривалась жалоба Владаса Улинскаса, представитель Минприроды. Правда, кто и что именно из них совершил, в материалах дела не указано. Как и нет записи о том, что литовцам разъяснялось право на переводчика.