Бесплатно оформлять разрешения для граждан Литвы, которым пока не исполнилось 14, диппредставительство в Вильнюсе начало 1 марта.

Литовская сторона также обязуется не взимать консульский сбор с белорусских детей этого же возраста. Дипломаты надеются, что решение придаст заметный импульс взаимным поездкам.

«Данное решение связано с проводимой Республикой Беларусь политикой по либерализации въезда на территорию нашего государства иностранных граждан. Могу пояснить, что за 2017 год количество виз, выданных несовершеннолетним гражданам Литвы в возрасте до 14 лет составило 7,2 процента от общего количества виз, выданных нашим посольством. Из них более половины виз было выдано бесплатно», - сказал в интервью ont.by Дмитрий Грищенко, начальник консульского отдела посольства Беларуси в Литве.

Граждане других стран ЕС, которые обратятся в посольство Беларуси в Литве, воспользоваться новым порядком не смогут.