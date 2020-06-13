"Никаких больших перемен до сих пор не было. Если кто-то надеялся на оживление, то можно сказать, ситуация не изменилась, потоки те же, что и во время карантина. Едут тягачи, а увеличения потока легковых автомобилей не наблюдается", – сказал BNS 13 июня представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.
По его данным, до открытия границы через КПП в Калварии проезжали 2500-4000 машин в сутки в обе стороны, а в Лаздияй – около 400.
Напомним, что граница открыта с 10 ч. 12 июня. Закрыта она была три месяца.
На КПП в Калварии встречались премьер-министры обеих стран - Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предприниматели в Паланге хотели бы поднять цены, но опасаются конкуренции (13)
В Паланге начался летний сезон, однако цены пока...
Открылась граница Литвы с Польшей: какие цены ждут литовцев (39)
"Мы думали , что вы приедете только в субботу. Мы...
Профессор медицины о новой волне коронавируса: может быть толчок и для второго пика (42)
Правительство Литвы в минувшую среду решило отменить...
"Мы победим. Вопрос только времени": претендент в президенты Беларуси Виктор Бабарико дал интервью порталу Delfi "Tолько не кровь" (237)
Портал Delfi продолжает серию интервью с претендентами на...
Четыре новых случая COVID-19 связаны с медучреждениями, два - привезенные (4)
За последние сутки зарегистрированы четыре новых...