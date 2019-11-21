Представитель компании "Вильнюсский центр культуры" (Vilniaus kultūros centras) Паулюс Юргутис гарантирует, что елка будет впечатляющей.

"Один из главных символов зимних праздников – Рождественская елка – ежегодно поражает своей оригинальностью, тематикой и символикой. В последние 4 года вильнюсская главная елка блистала как на Кафедральной площади, так и в СМИ всего мира. Елка в этом году безо всяких сомнений будет впечатляющей", – уверяет он.

Огни на главной елке столицы зажгут 30 ноября в 19 ч. Однако создают рождественское настроение в городе уже сейчас. По словам Юргутиса, "праздник в городе будет ощущаться на каждом шагу, конкурс на лучшую рождественскую витрину в этом году в Вильнюсе был объявлен в середине октября".

В этом году на все работы по установке, украшению, демонтажу зеленой красавицы на Кафедральной площади выделено 90 000 евро, а в прошлом – 95 000 евро, два года назад - 45 000 евро.

Рождественская елка простоит в столице Литвы до 7 января 2020 года.

В прошлом году тема рождественской елки в столице была "Время".