О чем речь?
В конце ноября Европарламент принял резолюцию о "Чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и на планете". Голосование по документу состоялось в преддверии конференции ООН по изменению климата, тем самым став официальным подтверждением серьезности намерений Евросоюза. Так, евродепутаты просят Еврокомиссию проследить, чтобы все принимаемые Брюсселем законодательные и бюджетные инициативы полностью соответствовали бы цели Парижского соглашения — не допустить глобального потепления больше чем на 1,5 градуса Цельсия.
Парламентарии также призвали ЕС взять обязательства снизить к 2030 году выбросы в атмосферу парниковых газов наполовину, а не на 40%, как прописано в Парижском соглашении. В свою очередь, к 2050 году, по мнению евродепутатов, нужно достигнуть климатической нейтральности, то есть полностью прекратить какое-либо вредное влияние от выбросов диоксида углерода (СО2) в атмосферу.
В резолюции также указано, что все страны ЕС должны включить международное судоходство и авиацию в систему торговли квотами на выбросы, тогда как уже в 2020 году прекратить субсидировать (прямо и косвенно) добычу ископаемого топлива.
Что это означает?
Борьба за спасение климата становится лейтмотивом всей европейской политики. В той или иной форме ей будет подчинено распределение средств из еврофондов, выбор будущих инвестиционных объектов, решения по вопросам развития образования и науки, созданию рабочих мест и т.д. Уже сейчас в Европе более четырех миллионов вакансий связаны с защитой экологии.
Новый глава европейского Центробанка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ планирует учитывать климатический фактор даже при разработке стратегии повышения стабильности евро. Это новаторский ход в практике ЕЦБ. Более того, именно с помощью инвестиций в "зеленые" проекты руководство ЕС надеется расшевелить свою стагнирующую экономику. В бюджете ЕС на 2020 год под эти цели отведено более полумиллиарда евро, что на 5,6% больше, чем годом ранее. По словам нового председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в течение следующих десяти лет Брюссель потратит на защиту климата триллион евро.
Что мне с того?
Латвии, как и другим странам ЕС, придется участвовать в "зеленом" движении. На практике это будет означать повышение налогов на топливо и дизельные автомобили, увеличение налогов на обработку бытовых отходов, удорожание тарифов на электричество и отопление, введение обязательной сортировки бытовых отходов и т.д. Преимущество получит бизнес, связанный с производством энергии из возобновляемых источников и повторной переработкой сырья, и, наоборот, к традиционным отраслям (сельское хозяйство, промышленность), создающим большой объем парниковых газов, будут предъявляться повышенные налоговые и технологические требования.
С учетом планов Евросоюза о включении в систему квот авиации и судоходства можно ожидать подорожание билетов на авиаперелеты и морские путешествия. Сократится объем европейских инвестиций в проекты дорожной и социальной инфраструктуры, зато дополнительные средства ЕС поступят в "зеленые" проекты в сфере науки и образования.
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