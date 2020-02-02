Готовьтесь: на следующей неделе пойдет снег, придут морозы

"В субботу почти на всей территории Литвы, за исключением Клайпеды, был побит температурный рекорд, температура была 7–9 градусов тепла, на следующей неделе погода больше напомнит зимнюю", – сказала синоптик гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте.

В субботу, по ее словам, теплее всего было в Кибартай и Таураге - 9 градусов выше нуля, в Кауансе было 8,8 градусов. Рекорд этого дня был улучшен почти на два градуса.

На следующей неделе прогнозируют мокрый снег и снег.

"Ближайшей ночью ожидаются небольшие осадки, днем тоже будет идти дождь или мокрый снег, ожидается сильный ветер, будет 0–4 градуса.

Во вторник ночью местами, в основном на юго-западе, пойдет снег, ожидается гололед", – сказала синоптик. В ночь на вторник будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В среду будет еще холоднее – ночью 2–7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. "В четверг как днем, так и ночью ожидаются осадки, в основном снег, только на западе – мокрый снег. Ночью 1–5 градусов мороза, на западе чуть выше нуля, до 3 градусов тепла. Днем будет 0–5 градусов тепла", – сказала Далинкявичюте.

В пятницу без осадков, ночью 2–7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Метеорологи утверждают, что 2019 год в Литве был самым теплым за всю историю, причина - глобальное потепление.