Температура воздуха утром колеблется от 15 до 18 градусов по Цельсию, но днем будет жарко, температура поднимется до 27-32 градусов по Цельсию. Дождя не ожидается, облачность будет преобладать в центральной части Литвы, рассказала синоптик Алва Нагелите LRT Radijui.

По словам синоптика, ночь понедельника будет теплой и в основном облачной, температура - от 16 до 19 градусов по Цельсию. После теплой ночи в северо-восточной части страны ожидается прилив жары. Температура поднимется до 23-26 градусов по Цельсию, в большинстве районов страны - южной и западной частях - температура достигнет 30-32 градусов по Цельсию.