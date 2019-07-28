Температура воздуха утром колеблется от 15 до 18 градусов по Цельсию, но днем будет жарко, температура поднимется до 27-32 градусов по Цельсию. Дождя не ожидается, облачность будет преобладать в центральной части Литвы, рассказала синоптик Алва Нагелите LRT Radijui.
По словам синоптика, ночь понедельника будет теплой и в основном облачной, температура - от 16 до 19 градусов по Цельсию. После теплой ночи в северо-восточной части страны ожидается прилив жары. Температура поднимется до 23-26 градусов по Цельсию, в большинстве районов страны - южной и западной частях - температура достигнет 30-32 градусов по Цельсию.
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