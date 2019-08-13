На данный момент корзина самых необходимых товаров, в которую входят портфель, письменные принадлежности, тетради, альбомы для рисования и другие канцтовары, стоит 58 евро (за год цена упала на 13 евро).

"Мы заметили, что в этом году торговые сети значительно расширили ассортимент товаров. Большой ассортимент и рост конкуренции между торговцами повлияли на снижение цен", – сказала представитель Swedbank Юрате Цвиликене.

Правда, если школьнику нужны не только школьные товары первой необходимости, которые стоят 58 евро, но и новая форма, спортивная одежда, прописи, то дополнительно потребуется еще 200 евро.

"Мы заметили, что новая форма в этом году стоит на 8–10% дороже, чем в прошлом. Комплект для девочек стоит 128 евро, а для мальчиков – 123 евро", – заметила Цвиликене.

Около 40 евро будет стоить спортивная форма и около 50 - прописи. В общей сложности расходы составят 260 евро. Правда, если родители захотят купить более качественные товары, например, дорогой ранец или форму, то расходы могут составить 500 евро.

Цвиликене напомнила, что малоимущим семьям помощь на покупку школьных принадлежностей выделяет мэрия.

Однако с началом учебного года родителей ждут и другие расходы - на экскурсии с классом, кружки, репетиторов.

Существует еще один тип расходов: карманные деньги. По данным Института финансов Swedbank дошкольникам и первоклассникам родители в среднем дают по 5 евро в месяц, 2-4-классикам – до 15 евро, а старшеклассникам – до 30 евро в месяц.