Часть пациентов, как и беседовавшая с DELFI молодая женщина из небольшого городка, говорит, что уже сейчас, если возникает какая-то серьезная проблема, она сразу едет в Вильнюс. Это ей кажется более безопасным. Качеством услуг в районной больнице она не довольна.

Но ведь в районах живут и люди почтенного возраста, одинокие люди, которым как-то надо вернуться домой, после того как их выпишут из больницы в городе. Директор Молетской больницы Вайдотас Григас видит множество социальных проблем, которые до сих пор не решены.

"Если автобус едет два раза в неделю до районного центра, до города он ездит еще реже, таким людям тяжело оказать помощь", – сказал Григас.

Он также не представляет себе, как городские больницы справятся с увеличением потока пациентов.

"И сейчас, когда надо перевезти тяжелого больного в больницу крупного города, мы чаще всего сталкиваемся с проблемой, что нет мест, не могут принять. Не представляю, как они справятся с увеличенной нагрузкой", – сказал Григас.

"Может, в районных больницах и не нужна тонкая хирургия, акушерские отделения, детские. Но должны быть небольшие отделения внутренних болезней, где решают несложные проблемы, предоставляют стационарное лечение, если нет сложной патологии, чтобы везти в больницу", – продолжил он.

Из имеющейся у него информации, выясняется, что цель реформы – убрать стационарные отделения из районных больниц.

"Раньше говорили, что в районах должна остаться лишь гериатрия, сейчас и об этом уже не говорят, сейчас говорят, что ничего там не должно оставаться. Стационары – только в крупных центрах, здесь уже больниц не будет", – сказал Григас.

По его мнению, если оставить только хосписы, амбулаторию и приемное отделение для оказания экстренной помощи, которые несут убытки, то смысла в таких больницах нет.

"Если это объединить, думаю, это будет бремя для крупных учреждений и в конце в районах вообще не будет больниц, поскольку они нерентабельны, их закроют", – заметил он.

"Я думаю, что лучшие идеи рождаются в ходе дискуссии, а сейчас это пытаются сделать путем изменения законов: меняем учредителя – им хочет быть министерство", – сказал директор больницы.

О проблемах районных больниц DELFI рассказала Диана (настоящее имя редакции известно), живущая в небольшом городке. Она рассказала, что с серьезными проблемами всегда едет в Вильнюс.

"В районе, чтобы тебя хорошо осмотрели, наверно, нужны знакомства. Везде очереди. К примеру, сегодня – мне надо было сделать кардиограмму, я ждала месяц, ехала к 7 ч., стояла в очереди, чтобы записать к врачу, по телефону сделать это еще сложнее", – возмущалась Диана.

Она разочарована и обслуживанием в детской больнице, где лежала в ребенком. По ошибке ребенку принесли не те лекарства.

"Слава Богу, я ребенку их не дала. Ухода – ноль. Может только если есть какие-то знакомые, может к ним иначе относятся. А я сколько не сталкивалась, все время должна была просить. Мне не нравится, поэтому если что-то серьезнее, сразу еду в Сантаришкес или куда-то еще, они не смотрят, знакомый ты или нет", – сказала Диана.

Пресс-секретарь главы Минздрава Лина Бушинскайте-Шрюбене сказала, что в этом году будет подготовлен план оптимизации больниц, который готовит Государственная больничная касса (ГБК).

"Кроме того, надо отметить, что уже сейчас в Литве есть примеры объединения больничных учреждений. Об этом говорят и в регионах. К примеру, недавно на встрече в Алитусе министр Аурелиюс Верига с главами города и лечебных учреждений говорил об идее регионального планирования больниц. Пока никаких решений не принято, ведутся дискуссии", – сказала она.

По ее словам, дискуссии начались только сейчас.

"За этот год должны подготовить план оптимизации сети больниц, чтобы они работали эффективно. А то, что это необходимо, наверное, не многие будут отрицать. Ведь важно обеспечить эффективность работы больниц в регионах, чтобы это было хорошо и в экономическом плане", – сказала Бушинскайте-Шрюбене.

По ее словам, эффективно значит, чтобы они не стояли пустыми, без пациентов и чтобы предоставляли услуги, в которых нуждаются жители регионов.

"Окончательного решения нет, его нельзя принимать в спешке. Это болезненный вопрос, поэтому нужны дискуссии со всеми сторонами, что и делают", – сказала Бушинскайте-Шрюбене.