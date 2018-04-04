4 апреля правительство одобрило проект поправок к закону о практике ухода и акушерии. Его передадут в парламент. Если парламент одобрит проект, то будут узаконены роды на дому.
До сих пор это не было регламентировано на законодательном уровне.
В проекте предлагают предоставить медсестрам и акушеркам больше функций и ответственности, чтобы они могли принимать роды на дому.
Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что самая важная задача – предусмотреть все возможные меры для обеспечения безопасности новорожденных и рожениц во время родов на дому.
"Это очень важно, поскольку роды на дому проходят. Такая реальность есть. Это право выбора. Это нельзя игнорировать, поэтому государство должно установить правила, и их надо соблюдать, чтобы обеспечить безопасность. Поэтому вскоре можно будет предоставить качественные услуги для всех мам, которые хотят рожать у себя дома", – сказал Верига.
Такой порядок одобряет президент Литовских акушеров и гинекологов Диана Рамашаускайте.
"Мне кажется, эти поправки - хорошо, поскольку такая потребность есть, мы не можем закрыть глаза и делать вид, что у нас таких родов нет. Они есть, и эти женщины должны рожать в безопасных условиях, ведь они рожают и сейчас, но, наверное, под присмотром не тех специалистов. Неясно, есть ли у них специальная подготовка и т.д.", – сказала Рамашаускайте.
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