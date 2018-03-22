Специалисты прогнозируют, что только вопрос времени, когда в Литве начнут штрафовать за курение электронных сигарет за рулем.

Эксперт страховой компании BTA Андрюс Жюкялис сказал: "В Литве пока больше внимания уделяют мобильным телефонам, если в авто нет прибора "свободные руки". Сигарета считается меньшим злом, будто бы она меньше отвлекает внимание и минимально сужает поле видимости. Однако дым от электронной сигареты иной: он густой, белый. Критическое отвлечение внимания водителя 2 секунды, а на скорости 100 км/ч за это время проезжают около 55 м и может многое случиться".

Особенно опасно, если электронные сигареты курят, не проветривая салон, в таком случае белое облако долго не рассеивается.

В ПДД Литвы конкретно указано лишь одно действие, мешающее вождению - разговор по мобильному телефону, однако на самом деле водитель не может заниматься ничем другим, что отвлекает внимание и мешает возждению.

"В конце февраля в Великобритании официально предупредили водителей о том, что за курение электронных сигарет их ждет штраф в размере до 2500 фунтов стерлингов, штрафные баллы и даже лишение прав", – сказал Жюкялис.

Интересно, что по данным индекса The Nanny State Index (NSI), который указывает, в какой из стран Европы вы испытаете больше неудобства, если захотите поесть, выпить или покурить, в Литве курение регламентировано строже, чем в Великобритании.

По данным экспертов, в 2017 г. попала в число стран, особенно нетерпимых к курению электронных сигарет и заняла 7-е место (Великобритания занимает 27 место). Это результат того, что в Литве строго регламентированы места курения, регламент распространяется и на электронные и на обычные сигареты.

В Литве нет официальной статистики, которая показала бы, сколько ДТП происходит по причине отвлечения внимания водителя, но специалисты утверждают, что такие ДТП нередки.

"Классика – телефонный разговор, курение, прием пищи за рулем. А сколько бывает других ситуаций, о которых водители и не говорят. Есть один универсальный совет: за рулем у вас есть лишь одна задача – управлять автомобилем. Все остальное надо делать, когда автомобиль стоит", – сказал Жюкялис.

По данным ВОЗ, ежегодно в ДТП погибает больше 1 млн. людей, а ответ на звонки или поиск любимой радиостанции приводит к большому числу ДТП.