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Если вы находитесь под колпаком у приставов (коллекторов) и ждете государственных выплат, например по безработице (42 или 200 евро), то можете остаться ни с чем. Выяснилось, что если коллекторам не предъявить справку о получении государственной помощи, то деньги со счета снимут.
Eurai
Eurai
© DELFI / Andrius Ufartas

Недавно власти подтвердили, что всем безработным с июля будут платить пособие на поиск работы - 42 или 200 евро. 42 евро будут получать те, кому назначено пособие по безработице, а 200 евро - те, кто его уже не получает.

Однако выяснилось, что безработные, у которых есть долги, могут остаться без пособия, эти деньги забирают коллекторы.

"Поскольку сам коллектор не располагает информацией о том, что за деньги поступили на счет, ему надо сообщить, что это пособие по безработице. Надо предъявить соответствующую справку из Службы занятости и выписку из банка за 2-3 месяца (ее можно найти в э-банкинге или получить в банке). Когда пристав получит эту информацию, деньги не будет забирать", – прокомментировали ситуацию представители Соцмина.

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Пресс-секретарь Службы занятости Милда Янкаускене сказала Delfi, что к ним за такими справками уже обращаются.

Представители Литовской палаты коллекторов сказали, что в таких случаях деньги считывают не сами коллекторы, а информационная система, осуществляющая взыскание долгов. Эта система не может отследить происхождение денег, поэтому если владелец счета не информирует о том, какие выплаты он получает, то его счет будет арестован, а деньги переведены в счет долга.

Представители палаты сказали, что очень важно информировать коллектора о получении выплат эл. почтой или через портал www.antstoliai.lt. Кроме того, свои коррекции может внести и "Содра" перед выплатой средств, если она знает, что у человека есть долги.

По данным Соцмина, даже если такие выплаты заберут, их можно вернуть.

"Даже если человек не смог заранее сообщить коллектору о происхождении доходов, и деньги забрали – не все потеряно. В таком случае в течение 14 дней надо предоставить справку и выписку банковского счета. Коллектор вернет эти деньги в течение 5 рабочих дней", – сказано в ответе Соцмина.

По действующим законам, коллекторы не могут забирать у жителей пособие по безработице, выплаты на детей, пособие по уходу за детьми, пособия малоимущим, пенсии по старости и инвалидности и т.д.

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