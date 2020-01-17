Доходы в госбюджет в этом году составили 8,717 млрд евро – на 0,6% (49 млн евро) больше, чем прогнозировалось, доходы государственного бюджета были 8,051 млрд евро – на 0,5% (38,4 млн евро) больше.
Поступления налога на добавленную стоимость в прошлом году составили 3,776 млрд евро – на 1,7% (65,6 млн евро) меньше, чем планировалось. За все подакцизные товары получено 1,487 млрд евро – на 1,5% (22,8 млн евро) меньше, чем прогнозировалось.
Поступления налога на прибыль составили 759,1 млн евро – на 2,7% (20,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось.
Поступления подоходного налога в государственный бюджет и бюджеты самоуправлений составили 3,446 млрд евро – на 5% (165,2 млн евро) больше, чем прогнозировалось.
Доходная часть госбюджета Литвы 2019 года (без учета средств помощи Евросоюза) составляла 8,668 млрд евро, с учетом средств Евросоюза – 10,59 млрд евро.
Государство и самоуправления в прошлом году получили 214 млн евро доходов сверх плана (1)
Поступления в государственный бюджет и бюджеты...
Подозреваемые в деле Grigeo Klaipėda - бывший директор и двое работников (3)
Прокуратура расширяет расследование, связанное со...
За шпионаж в пользу России клайпедчанин остается осужденным на 7 лет заключения (46)
В пятницу Литовский апелляционный суд (ЛАС) оставил в...
Новые данные Центра регистра: молодые семьи не получат льготные кредиты на жилье в еще трех регионах
Центр регистра утвердил новые данные нормативной...
Минобороны Литвы о призывнике из ЛГБТ-сообщества: если в документах - мужчина, исключений нет (55)
Портал DELFI накануне сообщал, что в списке призывников на...
TOP новостей
Рана на теле Литвы: родители сутками не замечают исчезновения детей, не помнят их имен (50)
По данным Министерства внутренних дел (МВД) Литвы,...
Сооснователь Форума свободной России объяснил, что по-настоящему важно для Литвы в предложениях Путина (31)
Выступая накануне перед верхней палатой российского...
Минобороны Литвы о призывнике из ЛГБТ-сообщества: если в документах - мужчина, исключений нет (55)
Портал DELFI накануне сообщал, что в списке призывников на...
Подозреваемые в деле Grigeo Klaipėda - бывший директор и двое работников (3)
Прокуратура расширяет расследование, связанное со...
За шпионаж в пользу России клайпедчанин остается осужденным на 7 лет заключения (46)
В пятницу Литовский апелляционный суд (ЛАС) оставил в...