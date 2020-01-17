Поступления в государственный бюджет и бюджеты самоуправлений Литвы в прошлом году составили 10,783 млрд евро – на 2% (214,4 млн евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Доходы в госбюджет в этом году составили 8,717 млрд евро – на 0,6% (49 млн евро) больше, чем прогнозировалось, доходы государственного бюджета были 8,051 млрд евро – на 0,5% (38,4 млн евро) больше.

Поступления налога на добавленную стоимость в прошлом году составили 3,776 млрд евро – на 1,7% (65,6 млн евро) меньше, чем планировалось. За все подакцизные товары получено 1,487 млрд евро – на 1,5% (22,8 млн евро) меньше, чем прогнозировалось.

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Поступления налога на прибыль составили 759,1 млн евро – на 2,7% (20,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Поступления подоходного налога в государственный бюджет и бюджеты самоуправлений составили 3,446 млрд евро – на 5% (165,2 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Доходная часть госбюджета Литвы 2019 года (без учета средств помощи Евросоюза) составляла 8,668 млрд евро, с учетом средств Евросоюза – 10,59 млрд евро.

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