По случаю Дня восстановления государственности, 16 февраля президент наградила орденами и медалями почти сорок граждан Литвы и других государств.
© DELFI / Domantas Pipas

Высшая государственная награда – Большой орденский крест им. Витаутаса – назначен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Большим крестом ордена "За заслуги перед Литвой" награжден апостольский нунций в Литве Педро Лопес-Кинтана. Он награжден за развитие отношений Ватикана и Литвы.

Среди литовских граждан, получивших награды, много сотрудников правоохранительных органов.

Директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис награжден Командорским крестом Ордена Креста Витиса, генкомиссар полиции Линас Пярнавас - Рыцарским Крестом Ордена Креста Витиса, глава Второго департамента оперативных служб Рямигиюс Балтренас – Рыцарским Крестом Ордена Креста Витиса, также награждены сотрудники Криминальной службы Таможни, Службы спецрасследований.

Офицерский крест Ордена "За заслуги перед Литвой" вручен дирижеру и художественному руководителю Национального симфонического оркестра Модестасу Питренасу, фотографу Марюсу Йовайше.

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