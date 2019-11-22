Гробы с останками лидеров восстания Сигизмунда Сераковского, Константина Калиновского и 18 других повстанцев будут перевезены из Кафедрального собора на Старое кладбище Расу, по пути процессия остановится у Остробрамских ворот (Ворота Зари).
Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда и вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко выступят на церемонии прощания в Вильнюсском кафедральном соборе. В мероприятиях также примет участие вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Жители смогут наблюдать за церемонией с установленных на Кафедральной площади больших экранов, её также будут транслировать по литовскому и польскому телевидению.
С 1863 по 1864 год 21 участник восстания были казнёны - повешены или расстреляны на площади Лукишкес в Вильнюсе. После казней останки не были отданы близким для погребения, их тайно захоронили в недоступном для общественности в то время месте - в районе крепости, построенной по приказу царя на горе Гедиминаса в 1831 году.
Археологам на горе Гедиминаса удалось обнаружить останки 20 из 21 мятежников. Останки повстанцев и их лидеров Зыгмунта Сераковского (польск. Zygmunt Sierakowski, Сигизмунд Игнатьевич Сераковский) и Кастуся Калиновского год назад было решено захоронить на кладбище Расу. Имена повстанцев будут написаны на литовском, польском и белорусском языках.
Археологам всё же не удалось обнаружить останки первой жертвы, священника Станисловаса Изоры, который, как полагают, мог быть похоронен в другом месте.
Повстанцы с 1863 по 1864 годы боролись против правления русского царя и стремились восстановить бывшее польско-литовское государство.
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