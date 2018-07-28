Марина и Владимир неплохо знакомы с побережьем Балтийского моря. В молодости они ездили отдыхать в Эстонию, Латвия им не понравилась, зато, побывав в Паланге, они влюбились в этот небольшой курорт. Он стал для них вторым домом.

"Последние больше 20 лет мы с мужем каждый год приезжаем отдыхать в Палангу. Мы приезжали и в советское время, то так сложились обстоятельства, что на какое-то время пришлось забыть об этом уютном курорте. Как только снова появилась возможность приезжать сюда, мы вернулись. Нам удобно приезжать сюда на своем авто. Мы ночуем в Минске, а оттуда едем в Палангу. Правда, в этом году поездку осложнила необходимость провести больше времени на КПП, как в Беларуси, так и в Литве. Какой-то кошмар, пришлось ждать в очереди 6 часов. Но остальная часть поездки была прекрасной", – рассказала Марина.

Она отметила, что за эти годы Паланга изменилась, приятно, что настали времена, когда хороший и качественный отдых доступен всем, а не только избранным, как прежде.

"Мы в советское время, в 1970 г., приезжали сюда летом. как давно это было, – вспоминает женщина. – С тех пор многое в Паланге изменилось в лучшую сторону. Тогда если ты приезжал сам невозможно было заказать номер в гостинице или в доме отдыха. Я уже не говорю об интернете, просто тогда у приезжих и мысли не было идти в гостиницу – они были предназначены только для отдыха чиновников. У простых людей был один выход – аренда жилья у бабушек, которые стояли у въезда в Палангу. Всякое бывало – никогда не знаешь, где придется остановиться, какими будут условия, но мы всегда сюда ехали, Паланга очень влекла. Со временем мы нашли людей, к которым приезжали, договорившись заранее. В советское время из Москвы приезжало немало известных людей – чиновников, политиков. Они поселялись в гостиницах".

Ведь в Паланге даже была построена роскошная вилла Леонида Брежнева, она также была недоступна для простых смертных. Правда, ее строили не для самого главы СССР, а советских политиков. Марина - бывшая учительница французского языка - заметила, что учителя в советское время не были в почете, им путевки на отдых не полагались. Она заметила, что ее никогда не печалило, что она была обыкновенным человеком, который организовывал свой отдых самостоятельно. Просто была такая система, люди жили по установившимся правилам. Думать тогда надо было не только о ночлеге, но и о еде, поскольку рестораны для рядовых граждан также были недоступны.

"Рестораны в Паланге были открыты только для избранных, тогда и о еде надо было заботиться самостоятельно. Конечно, было несколько столовых, но надо было планировать, что купить, что приготовить, поскольку поужинать в городе было негде. Как сейчас все просто – огромный выбор, все зависит только от возможностей. Люди этого уже не ценят и вряд ли задумываются, что как они могут отдохнуть, не заботясь о массе вопросов", – улыбается Марина.

Марине не по душе не цены, а новые постройки, которые портят вид. Современные громоздкие здания затмевают красивые домики и действующие с давних времен небольшие гостиницы у моря.

"Конечно, это мое мнение, но было бы красивее, если бы архитектуру новых зданий сочетали со старыми. Ведь старые постройки такие милые, а новые совсем другие, неуютные, без души. Даже новый концертный зал смотрится как инородное тело. Кроме того, он такой большой, что на концерте чувствуешь себя неуютно – ведь зал полупустой. Думаю, это неприятно и самим исполнителям", – сказала Марина.

72-летняя женщина заметила, что они оба с мужем педагоги, поэтому могли позволить себе жить в Паланге по несколько месяцев. На такое же время они приезжают и сейчас. Марина заметила, что скучают только те, кого интересуют одни бары.

"Здесь есть чем заняться, есть что посмотреть, бывают концерты, выставки, только надо интересоваться", – сказала она.

По словам Марины, город уютным делают и местные жители. У них здесь есть знакомые, которые их всегда ждут.

"Нам с мужем здесь уютно. Кроме того, здесь все не так, как в Москве – покой, никакой спешки, я здесь прекрасно знаю, где вкусная еда, где какой магазин. Мы с мужем немало путешествуем, мы были в Исландии, Германии, Италии, Швеции, Дании, но здесь – наше любимое место. Даже в Литве мы не нашли другого такого места, Паланга уникальна", – сказала Марина.