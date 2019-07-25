Россияне всегда любили роскошь, все блестящее и золотое. Даже если это золото и ненастоящее. Так и с одеждой, на которой криком кричат бренды известных дизайнеров. Пусть это Dolce&Gabbana с рынка, дешевая, но зато все видят. То же самое и с автомобилями, если есть деньги – покупают то, что привлекает внимание. Примерно так обстоят дела и с интерьером. Люди любят блестящие обои, бра с бриллиантами, пусть и ненастоящими. Эта статья и фотогалерея – о своеобразной российской роскоши, которую удалось найти в Калининграде.

Калининградская область словно законсервировалась во времени. Там ничто не меняется десятки лет. Все осталось, как было в советское время.

Хотя и ввели электронные визы, надеются на большой поток клиентов – местным жителям есть в чем подтянуться. Вот, например, найти гостиницу и выбрать ее здесь непросто. Некоторые 3- и 4-звездочные гостиницы напоминают общежития или коммунальные квартиры. Многие гостиницы похожи на частные дома. вроде как жили себе Наташа и Евгений в своем доме, а однажды проснулись и решили открыть гостиницу. Правда, плюс есть - цены в таких местах невысокие. Апартаменты можно найти за 10-20 евро. Кое-где даже с завтраком, который "хозяйка приготовит по желанию клиента".

При бронировании номера надо посмотреть не только на номер внутри, но и на здание снаружи. Бывает, что номер оказывается в помещении торгового центра или над рестораном.

Вот гостиница Hotel Agora безо всяких звезд расположена в выставочном центре с тем же названием. Стеклянное здание пирамидальной формы с виду не напоминает гостиницу. Там есть и магазины, и детские игровые комнаты. Для гостей есть бассейн. Стоимость номера 25 евро. Литовцы нередко здесь останавливаются.

Вообще выбор гостиницы в Калининграде сродни лотерее. Пока не приедешь на место, не узнаешь, что тебя ждет. И вот, надо сказать, мне выпал счастливый билет. Я случайно заказал номер в 4-звездочной гостинице Anna Boutique Hotel, а попал в сказочный замок, о котором мало кому известно. Комната на человека стоит 25-35 евро. Но одноместных номеров нет, придется брать двух-, трех- или четырехместный. Стоимость апартаментов 50-80 евро. Плата как за гостиницу эконом-класса в Западной Европе, а получаете то, что за границей и за большие деньги не найдете.

Гостиница находится на окраине Калининграда, в месте, больше напоминающем дачный поселок, чем район с гостиницей. Здание гостиницы Anna Boutique Hotel здесь - самое большое, с башней и каменной оградой. На территории лежат доски, какие-то рабочие инструменты. Дверь на запоре, никого нет.

Но к двери подбежал босой мужчина, который потом надел вьетнамки. Я решил, что, может, это охранник. Рядом с ним – женщина пенсионного возраста в белом халате, как больничная медсестра.

Оказалось - это владелец гостиницы - Олег - и его правая рука регистратор Людмила.

Людмила открыла свой регистрационный журнал и удивилась, что приехала не Ольга, как у нее отмечено, а Ориюс. Тогда она пожаловалась на то, что с иностранными именами ей разобраться сложно, поэтому она не всегда понимает, что написано в системе. "С компьютером я не дружу, поэтому всегда записываю на бумаге", – сказала она.

Олег взял большую связку ключей и провел экскурсию по гостинице. "Я хотел, чтобы гостиница стала эксклюзивной, чтобы даже простые люди почувствовали себя королями и королевами", – сказал он.

Большой дом с башней построили его первые хозяева. лег купил его после развода. Мужчина всю жизнь работал в море, а потом решил начать новый этап - на суше. Он инвестировал в гостиницу свои сбережения.

Олег не обращался к дизайнерам, полагался исключительно на свой вкус. Цель была одна: сделать так, чтобы его гостиница не напоминала другие.

"Золото, как можно больше золота. Ну, еще немного серебра. Все должно блестеть", – таким правилом руководствовался хозяин.

Олег хвастается, что почти все для своей гостиницы он привез из других стран. Ездил в антикварные магазины, нанимал итальянских мебельщиков, скупал детали интерьера у коллекционеров. Такова официальная версия, насколько она правдива – проверить сложно. Ясно одно, все, что здесь блестит - не золото.

Хозяин рассказал, что сам перекрашивает детали в золотой цвет, потому что туристам это нравится.

Олег убежден, что главное в номере - кровать. Поэтому все кровати в гостинице Anna Boutique Hotel разные и отличаются необычными формами. Одна из них - кровать в форме ракушки. Кка будто для русалки.

В номерах просторные ванные комнаты, почти во всех стоят джакузи и уникальная сантехника.

Интересные вещи можно увидеть и в подвале гостиницы. Там есть секретная комнатка не только с банькой, но и с пилоном. По словам Олега, здесь обычно веселятся компании друзей.

В башне также есть помещения - для дегустации кофе и других напитков.

Хозяин гордится тем, что в комнатах его гостиницы красочные витражи вместо обычных окон - чтобы гостиница напоминала королевский дворец.

В этой гостинице нет ничего обычного, за исключением обслуживающего персонала - приятных скромных женщин в белых халатах. Они принимают гостей, убирают в номерах и готовят завтраки. Всем по желанию: варят сосиски, жарят сырники и яйца. Завтраки входят в стоимость номера.

Включен в плату и wi-fi. Только он не тянет. Людмила жаловалась, что и сама чинила, и мастера вызывали, но все тщетно. Он есть лишь в коридорах.