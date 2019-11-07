Освобожденный из российской колонии украинский режиссер, сценарист и писатель Олег Сенцов в пятницу станет гостем студии DELFI. Начало трансляции интервью - 10.10.

Олег Сенцов прибудет в Вильнюс, где примет участие в восьмом Форуме свободной России. Вместе с российскими правозащитниками и активистами он обсудит тему "Репрессивные практики путинского режима".

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 г. по обвинению в подготовке терактов. Они отвергли все обвинения. Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова - к 20. В мае 2018 г. Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди выданных Москвой Киеву политзаключенных были Сенцов и Кольченко.

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