С первого января вступили в силу новые положения Закона о предотвращении коррупции, согласно которым государственные служащие в Литве обязаны сообщать об известных им случаях коррупции правоохранительным органам – Службе спецрасследований (ССР), прокуратуре, либо другому учреждению досудебных расследований.
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© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам начальника Управления по предотвращению коррупции ССР Руты Казилюнайте, госслужащие должны сообщать об известных случаях коррупции, если у них есть неоспоримые доказательства такой деятельности. Такая обязанность не предусмотрена в том случае, если коррупционную деятельность совершил родственник заявителя или член его семьи.

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"Если есть подозрения в том, что преступная деятельность могла быть совершена, и есть достаточно весомые данные, которые позволяют так считать, мы призываем не сомневаться и всегда общаться в правоохранительные органы, чтобы они выполняли свою работу и подтвердили или развеяли подозрения", – сказала BNS Р. Казилюнайте.

Государственным служащим, не сообщившим об известных случаях коррупции, будет грозить служебная ответственность. Предусмотрены взыскания – замечание, выговор, строгий выговор, увольнение с занимаемой должности или запрет на работу в госслужбе.

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