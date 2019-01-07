По словам начальника Управления по предотвращению коррупции ССР Руты Казилюнайте, госслужащие должны сообщать об известных случаях коррупции, если у них есть неоспоримые доказательства такой деятельности. Такая обязанность не предусмотрена в том случае, если коррупционную деятельность совершил родственник заявителя или член его семьи.
"Если есть подозрения в том, что преступная деятельность могла быть совершена, и есть достаточно весомые данные, которые позволяют так считать, мы призываем не сомневаться и всегда общаться в правоохранительные органы, чтобы они выполняли свою работу и подтвердили или развеяли подозрения", – сказала BNS Р. Казилюнайте.
Государственным служащим, не сообщившим об известных случаях коррупции, будет грозить служебная ответственность. Предусмотрены взыскания – замечание, выговор, строгий выговор, увольнение с занимаемой должности или запрет на работу в госслужбе.
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