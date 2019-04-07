Пресс-секретарь министра подчеркнула, что у Вериги не корь. По ее словам, вирусное заболевание дало осложнение в виде воспаления легких, поэтому министра положили в Каунасскую клинику.
"Да, министр здравоохранения Аурелиюс Верига болен. Уже 1,5 недели его не было на работе. Вирусное заболевание дало осложнение в виде воспаления легких, поэтому с 3 апреля он находится в Каунасской клинике, до этого он лечился дома. Однако из-за осложнений потребовалась помощь врачей. Министр идет на поправку, мы общаемся каждый день. И сегодня мы с ним говорили. Он чувствует себя намного лучше. Мы надеемся, что вскоре он вернется на работу. Могу подтвердить, что это точно не корь. Министр тоже человек, поэтому он тоже болеет", - сказала DELFI Бушинскайте-Шрюбене.
Верига идет на поправку, однако из больницы его пока не выписывают.
Госпитализирован глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига (21)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига был...
В Вильнюсе планируют ввести запрет на курение на детских площадках (16)
Вильнюсская мэрия намерена обсудить запрет на курение...
Сара из Македонии полюбила Клайпеду и открыла в городе особое место (13)
Бывшая студентка Клайпедского университета Сара из...
Рассказ фельдшера о своей работе: бытовые конфликты, скорая, как такси для бездомных (32)
Жительница Каунаса Грета Лабутите – студентка-медик...
Теща Доктораса: зять угрожает мне убийством (13)
7 апреля утром каунасская полиция получила зов о помощи...
TOP новостей
Рассказ фельдшера о своей работе: бытовые конфликты, скорая, как такси для бездомных (32)
Жительница Каунаса Грета Лабутите – студентка-медик...
Госпитализирован глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига (21)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига был...
Сара из Македонии полюбила Клайпеду и открыла в городе особое место (13)
Бывшая студентка Клайпедского университета Сара из...
В Вильнюсе планируют ввести запрет на курение на детских площадках (16)
Вильнюсская мэрия намерена обсудить запрет на курение...
Теща Доктораса: зять угрожает мне убийством (13)
7 апреля утром в каунасскую полицию позвонила теща...