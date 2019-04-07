Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига был госпитализирован. Пресс-секретарь Минздрава Лина Бушинскайте-Шрюбене подтвердила DELFI, что у министра начались осложнения после вирусного заболевания.
Aurelijus Veryga
© DELFI / Domantas Pipas

Пресс-секретарь министра подчеркнула, что у Вериги не корь. По ее словам, вирусное заболевание дало осложнение в виде воспаления легких, поэтому министра положили в Каунасскую клинику.

"Да, министр здравоохранения Аурелиюс Верига болен. Уже 1,5 недели его не было на работе. Вирусное заболевание дало осложнение в виде воспаления легких, поэтому с 3 апреля он находится в Каунасской клинике, до этого он лечился дома. Однако из-за осложнений потребовалась помощь врачей. Министр идет на поправку, мы общаемся каждый день. И сегодня мы с ним говорили. Он чувствует себя намного лучше. Мы надеемся, что вскоре он вернется на работу. Могу подтвердить, что это точно не корь. Министр тоже человек, поэтому он тоже болеет", - сказала DELFI Бушинскайте-Шрюбене.

Верига идет на поправку, однако из больницы его пока не выписывают.

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