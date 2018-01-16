Госконтроль запросит информацию у ЛРТ

Государственный контролёр Арунас Дулькис утверждает, что после получения указанной информации примет решение о необходимости проведения аудита, а если да, то в каком объёме.
"В программе конкретного аудита вы ещё не увидите, но в настоящее время мы приступили к своей независимой оценке риска и связанной с этим учреждением проблематики в целом. В ближайшем времени мы обратимся в Совет ЛРТ за дополнительной информацией", - сообщил во вторник журналистам А.Дулькис.
Данная информация, по его словам, связана с результатами внутреннего аудита, рекомендациями внешних аудиторов, установленными административной комиссией самого Совета ЛРТ рисками. Кроме того, будет запрошена информация и о действующей системе внутреннего контроля.
"Всё это нужно для того, чтобы мы могли определиться, чем можем быть полезны, ибо аудиты бывают различного вида - деятельности, финансовые, каждый из них имеет свою глубину", - подчеркнул Дулькис.
Сейм на прошлой неделе сформировал временную комиссию, которой поручено провести парламентское расследование относительно хозяйственной, финансовой, управленческой деятельности ЛРТВ.
Некоторые представители оппозиции предложение о расследовании деятельности ЛРТ расценивают как вмешательство в свободу СМИ и преследование журналистов за задаваемые правящим "неудобные" вопросы.
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