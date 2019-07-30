Система социальной помощи в Литве не обеспечивает минимальных потребительских потребностей бедно живущих жителей, а основная часть получающих пособия становится зависимой от помощи, утверждает Государственный контроль.
Socialinė apsauga
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Оценив социальную помощь, оказываемую муниципалитетами, Госконтроль констатировал, что в первом полугодии прошлого года не были обеспечены минимальные потребности 86% бедно живущих лиц или семей, а во втором полугодии 2017 года – 87%.

В прошлом году установленный размер минимальных потребительских потребностей составлял 245 евро. По данным государственных аудиторов, в 2017 году на одного человека в среднем приходилось от 125 до 230 евро социальной помощи, а в 2018 году – от 130 до 270 евро, в зависимости от типа домашнего хозяйства.

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В случаях, которые были подвергнуты оценки, в наименьшей степени обеспечивались минимальные потребности одиноких лиц: в 2017 и 2018 годах соответственно 4 и 3% получателей; в наибольшей степени – семей, растящих троих и более детей: в 2017 году – 41%, в 2018 году – 56%.

В 2018 году 11,1% населения было ниже абсолютного показателя бедности, это составляет около 312 тыс. жителей страны.

Контролеры, которые провели аудит системы социальной помощи в 2017 и 2018 годах, отмечают, что муниципальная помощь оказывалась без учета индивидуальных потребностей людей, также не использовались меры, которые бы поощряли трудоустроиться.

Министерство социальной защиты и труда в ответ на замечания аудиторов утверждает, что будет решать выявленные проблемы совместно с самоуправлениями.

Министерство утверждает, что в последнее время провело работы по повышению денежной социальной помощи, по трудоустройству социально уязвимых лиц.

В сообщении отмечается, что впервые после кризиса с 102 до 122 евро повысились поддерживаемые государством доходы, от которых зависит возможность жителей получить социальную помощь, а также была узаконена универсальная выплата на ребенка. Ее размер составлял 30 евро, и она поднялась до 50 евро на всех детей, а выплата семьям с большим количеством детей и малоимущим, еще выше.

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