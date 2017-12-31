Чтобы было проще понять, представьте себе, что бюджет – это дом. Для его строительства нужны кирпичи, а для бюджета – деньги. Однако из-за теневой экономики или неожиданного роста расходов денег иногда получают меньше, чем нужно.

В бюджете, как и в доме, появляются дыры, которые необходимо заделать. Для дома нужны кирпичи, а для государства – деньги. Их приходится брать в долг.

В долг берут двумя способами – у внешних кредиторов или на внутреннем рынке. Международные (внешние) кредиторы – это зарубежные финансовые ведомства, к примеру, банки, страховые компании. Внутренние кредиторы – те же, что и зарубежные, только внутри страны. Или ее жители.

Как проходит кредитование? Страна выпускает облигации. Это как долговые расписки, которые государство обязуется спустя определенное время выкупить и заплатить проценты. То есть заплатить за то, что получило деньги в нужный момент.

Налог за долг зависит от надежности страны. Если кредиторы видят, что дела страны хорошие и она вовремя точно вернет долг, то проценты будут меньше. Если они считают, что у страны могут быть проблемы с возвращением долга, то проценты будут выше.

По истечении оговоренного срока страна должна выкупить свои облигации (долговые расписки).

Как выглядит долг Литвы в мировом контексте? В прошлом году каждый житель Литвы был должен 5500 евро. Долг каждого гражданина Греции составлял 34 500 евро, Германии – больше 24 000, Эстонии – почти 2000, а Латвии – почти 6000 евро.

Средний показатель в Евросоюзе – 25 000 евро на одного жителя. К примеру, на счету каждого гражданина США долг в размере 3093 евро.